Онлайн-квизы и QR-вечеринки: как челябинский бизнес готовится к Новому году

Работодатели устраивают праздники дистанционно и не пускают на банкет антипрививочников

По распоряжению правительства Челябинской области с 1 декабря и предварительно до 9 января посетить заведение общественного питания можно только при наличии действующего QR-кода. Также действует масочный режим. Из-за коронавируса многие избегают мест массового скопления людей. Это стало препятствием для проведения очных корпоративов. Организаторы праздников давно адаптировались к пандемии и к постоянно меняющимся ограничительным мерам. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал, какие необычные способы празднования Нового года предлагают event-агентства в Челябинске.

Некоторые организаторы праздников еще в первый год пандемии начали подстраиваться под ее условия. Тогда, в 2020 году, организаторы мероприятий начали предлагать онлайн-форматы для корпоративов. По словам арт-директора компании Zotov-Event, ведущего и режиссера праздников Анатолия Зотова, новые форматы корпоративов были чужды для коллективов и поэтому мало востребованы. В этом году альтернативы классическим мероприятиям уже входят в норму.

Организаторы предлагают коллективам игровые форматы онлайн-корпоративов. Например, по видеосвязи ведущие проводят квизы или квесты, где участники должны выполнять задания, передвигаясь по городу. Также праздничные агентства могут создать многопользовательскую онлайн-игру. Это шуточная викторина в мобильном приложении. Вопросы могут быть связаны с конкретной фирмой.





В качестве корпоратива практикуют также коллективные фотосессии. Один из вариантов празднования Нового года с коллегами — спортивные забеги, футбол, веселые старты. Некоторые компании устраивают корпоративы для детей сотрудников с участием взрослых.

Стоимость «альтернативных» корпоративов рассчитывают в зависимости от формата, который выберет компания. Например, написание квиза почти из 100 вопросов обойдется коллективу в среднем в 15 тыс. рублей. Для некоторых корпоративов потребуются дополнительные затраты, например, на телеэкраны, диджея, дизайнерское оформление мобильной игры в приложении.

Классические банкетные корпоративы тоже проводят, но с учетом ограничений, действующих на территории Челябинской области. Например, на новогоднее мероприятие в ресторан не приглашают сотрудников, не имеющих QR-кода.





«Мир разделен на „аналоговых“ и „цифровых“ людей. Людям до 25 лет комфортно общаться в мессенджерах. Онлайн-игры — это начало конца аналоговых мероприятий. Так и будет. Это сложилось еще до пандемии. Но я думаю, когда ситуация с коронавирусом нормализуется, формат банкета для социально голодных людей снова займет свою нишу, непонятно пока в каком процентном соотношении», — прокомментировал корреспонденту ИА «Первое областное» Анатолий Зотов.

Ведущая и организатор мероприятий Ольга Вертунова считает, что event-индустрия уже подстроилась под диктуемые пандемией условия. В настоящий момент адаптировались как площадки, так и ведущие, организаторы и артисты. По словам Ольги, несмотря на препятствия, люди хотят праздника, поэтому ведущие становятся ответственными за хорошее настроение.

«Добавились новые форматы проведения корпоративных мероприятий. Помимо привычного праздника в кафе или ресторане, появились офисные и онлайн-варианты. Первый активно пользовался спросом в прошлом году. К онлайну я отношусь достаточно спокойно. У меня был опыт проведения онлайн-игр и юбилеев. Что касается корпоративов, пока не приходилось практиковать подобный формат, но если будет конкретный запрос, с удовольствием соглашусь и помогу с организацией такой вечеринки, четко зная, чем развлечь зрителя по ту сторону экрана», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Ольга Вертунова.

Ведущие мероприятий в период пандемии COVID-19 стали более востребованы для проведения непродолжительных мероприятий в офисе, на производственной площадке или в небольшом заведении. Некоторые ведущие праздников в период пандемии остаются сторонниками офлайн-корпоративов и строят свою работу с учетом ограничительных мер.





«Как и в прошлом году, популярными стали мероприятия на территории предприятия — в офисе или на производственной площадке. В основном это маленькие мероприятия — два-три часа на компании 20—30 человек и, как правило, в небольших заведениях с доступом по QR-коду. Бюджет праздника зависит от уровня креатива — приглашают артистов или нет. Если говорить только про ведущего, то, поскольку рынок просит маленькие мероприятия, пришлось придумать почасовую оплату. В любом случае ведущий с диджеем и аппаратурой — это минимум 30 тыс. рублей на коллектив. В онлайн-корпоративы я не верю. Это хорошо для конференций, но не для вечеринок», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» ведущий мероприятий в Челябинске Даниил Вычегжанин.

Челябинскому агентству праздников «Восторг» не потребовалось перестраиваться в формат онлайн-мероприятий — спрос на офлайн-корпоративы остался прежним. По словам руководителя компании Светланы Водопьяновой, новые форматы нужны тем, кто недавно на рынке, или тем, у кого недостаточно клиентов.

«Мы работаем и с кафе, и с ресторанами, но в соответствии со строгим регламентом: все должны быть привиты, у всех должны быть QR-коды. Ничего особенно не изменилось, предлагаем все те же программы. Мы думали о том, чтобы проводить мероприятия в режиме онлайн, но нам это не понадобилось. Новые форматы — для тех, кто не так давно работает, или у кого нет клиентов», — прокомментировала корреспонденту ИА «Первое областное» Светлана Водопьянова.

Вместе с тем ограничительные меры не сказались на работе организаций, занимающихся продажей декора для мероприятий. Декорации по-прежнему остаются востребованы во всех отраслях.





«И костюмы, и декорации перед Новым годом по-прежнему пользуются спросом. Сейчас идет организация праздников в детских садах. Делать заказы для офисных корпоративов начнут позже, но мы не сомневаемся, что заказы будут. Самые популярные товары — гирлянды, елки, растяжки, мишура. С „размахом“ можно организовать мероприятие в среднем на 20 тыс. рублей, а если скромно, можно уложиться в 3 тыс. рублей», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» управляющая сетью магазинов «Праздничный бум».

Отметим, одним ограничением в Челябинской области стало меньше. На прямой линии, 8 декабря, глава региона Алексей Текслер отменил запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 06:00. Таким образом, праздничные корпоративы можно устраивать без ограничений по времени. Также можно будет провести новогоднюю ночь 31 декабря в ресторане или в баре.