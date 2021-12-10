Челябинская поисково-спасательная служба получила уникальное оборудование

Оснащение потребуется для уборки разлившейся нефти

Три отряда поисково-спасательной службы Челябинской области получили современное оборудование, которое потребуется для очистки территории после разлива нефти. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщила пресс-служба регионального министерства общественной безопасности.

«Более чем на 7 миллионов рублей закупили вакуумные установки, нефтесборщики, перекачивающие станции, резервуары, а также более полукилометра плавучих заграждений. Все это нужно, чтобы не дать разлившейся нефти распространиться по поверхности воды и для помощи спасателям в подготовке загрязняющих веществ к вывозу с места ЧП», — рассказали в пресс-службе.

Министр общественной безопасности Светлана Костина сегодня вручила начальнику региональной поисково-спасательной службы Игорю Шалковскому свидетельство, позволяющее ликвидировать разливы нефти и нефтепродуктов. Начальники Мобильного, Усть-Катавского и Магнитогорского отрядов получили документы на новое оборудование.