Новогодние корпоративы в Челябинской области разрешат проводить по ночам

Рестораторы говорят, это поможет восстановить до 30% годовой выручки и спасет от долгов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Челябинской области принял решение об отмене запрета на работу заведений общественного питания с 23:00 до 6 утра. При этом система проверки QR-кодов остается в силе. Соответствующее постановление будет подписано уже сегодня, 8 декабря. Об этом на прямой линии заявил губернатор Алексей Текслер. Таким образом, праздничные корпоративы можно устраивать без ограничений по времени. Также можно будет провести новогоднюю ночь 31 декабря в ресторане или в баре.

Рестораторы с радостью восприняли решение областного правительства по смягчению противоэпидемических мер. По словам директора сети «Мегаполис» Александра Одольского, в сфере общепита до 30% годовой выручки приходится на новогодние праздники. Он отмечает, что решение поможет спасти заведения от закрытия и сохранить рабочие места. В общепите заняты более 10 тыс. человек.

«Замечательно, что власти услышали бизнес. Мы с 25 октября не работали по ночам. Это огромный ущерб по выручке. На 80% снизился оборот! От QR-кодов нам никуда не уйти. Поэтому чем больше людей привьется, тем всем будет спокойнее. Мы продолжаем соблюдать все санитарные требования. У нас стоят рециркуляторы и санитайзеры, действует масочный режим», — рассказал ИА «Первое областное» Александр Одольский.

Ресторатор Сергей Якушевский говорит, что пропускная система по QR-кодам наносит куда меньший урон бизнесу, чем ограничения по времени работы.

«Отличная новость! Это то, чего индустрия ждала. В прошлом году мы пережили ограничения на „старых лыжах“, были какие-то накопления из прошлой, допандемийной, жизни. 2021 год был тяжелый. Летом мы только начали восстанавливаться, раздали долги, и опять — новый удар. На нас и так значительная нагрузка — проверка QR-кодов. Но пропускная система наносит гораздо меньший ущерб, чем запрет на работу ночью. Основная активность в ресторанах и барах начинается после 23:00, особенно если это касается предновогодних корпоративов», — отмечает Сергей Якушевский.

Решение о снятии запрета на работу по ночам позволит общепиту хотя бы частично восстановить прежние обороты, считает совладелец и директор «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг.

«Власти Челябинской области показали ответственное отношение к проблемам бизнеса. Я думаю, что и челябинцы, и гости города будут им за это благодарны. Они протянули руку помощи всем заведениям общественного питания, которые готовят корпоративы и различные новогодние мероприятия. Новый год, что называется, весь год кормит. Это важные дни. Бизнес в прошлом году закрывался на полгода, в этом году тоже были значительные ограничения. Это решение поможет нам хотя бы частично восстановить обороты», — прокомментировал Илья Ройтенберг.

Накануне прямой линии, 7 декабря, сотрудники заведений общепита направили коллективное обращение губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбами о смягчении противоэпидемического режима. Под письмом поставили подписи 1071 человек. Рестораторы утверждают, что посещаемость заведений общественного питания из-за ограничений снизилась на 80%. Предприниматели просили снять запрет на работу по ночам и отменить систему проверки QR-кодов.

Напомним, с 1 декабря в Челябинской области начало действовать правило по обязательной проверке QR-кодов в заведениях общественного питания. Согласно распоряжению правительства, меры по противодействию распространению COVID-19 пока действуют до 9 января. Все кафе, рестораны и бары теперь пускают только посетителей с сертификатами о наличии прививок или антител. Также можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный (по новым правилам) не позднее двух дней назад. Исключения делают только для ведомственных и заводских столовых и кулинарий, которые продают готовую еду в контейнерах.