В Сатке при демонтаже загорелась нежилая постройка

На месте работали 4 единицы техники и 16 человек личного состава МЧС

Сегодня утром в Сатке загорелось двухэтажное нежилое здание, принадлежащее ООО «Промышленный демонтаж». Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На место происшествия по улице 100-летия «Магнезита» выехали 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

«Здание загорелось при демонтаже. Пострадавших нет», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Как сообщили представители ООО «Промышленный демонтаж» — организации, владеющей выведенным из эксплуатации зданием, расположенным на территории так называемого старого завода «Магнезит», 10 декабря в 10:30 было обнаружено задымление.

«К настоящему времени пожар локализован и потушен, специалисты ПЧ продолжают дежурство и проливают очаг возгорания»,— рассказали в организации.