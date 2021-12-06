Обязательства «АСКО-страхования» по полисам ОСАГО оценили в 7 млрд рублей

Выплачивать компенсации после отзыва лицензий будет Российский союз страховщиков

Российский союз автостраховщиков (РСА) и уполномоченные страховые компании начали принимать заявления на компенсационные выплаты по ОСАГО за «АСКО-страхование». В пятницу, 3 декабря, Банк России отозвал у челябинской компании лицензии на добровольное личное и имущественное страхование, а также по обязательной автогражданской ответственности. Объем обязательств по ОСАГО у «АСКО-страхования» в РСА оценили в 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба союза.

Полисы ОСАГО после отзыва лицензии не аннулируются, они продолжают действовать. Расторгать их или заключать новые договоры в других компаниях не нужно. При этом следует учитывать, что вносить в них изменения, увеличивающие ответственность страховой компании, начиная с 3 декабря 2021 года невозможно.

Если авария произошла по вашей вине, а вы застрахованы в «АСКО-страховании», то вам нужно посоветовать пострадавшему обратиться за компенсацией в РСА. Если вы пострадали в ДТП, то придется обращаться не в компанию с отозванной лицензией, а в компанию виновника аварии или в РСА.

Список адресов, куда можно обратиться за компенсационной выплатой, представлен на сайте РСА. Список документов, необходимых для получения компенсационных выплат, также есть в публичном доступе.

Управление «АСКО-страхованием» перешло к временной администрации в пятницу, 3 декабря. Регулятор принял такое решение из-за рискованной финансовой политики страховщиков. Компания брала деньги за полисы, но не формировала достаточно резервов, чтобы расплачиваться с пострадавшими, если наступит страховой случай. Банк России в течение года выносил «АСКО-страхованию» предупреждения, но ситуация не менялась. ИА «Первое областное» узнало, чем грозит отзыв лицензии у старейшей на Урале страховой компании, стоит ли торопиться с возвратом денег за полисы и почему одна из старейших страховых фирм оказалась в таком положении.