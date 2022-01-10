В Челябинской области изменится стоимость ОСАГО

Коэффициенты, влияющие на цену полиса, скорректировали с 9 января

Банк России изменил территориальные тарифы ОСАГО. Нововведение действует с 9 января. Инициативу регулятор объясняет ситуацией у страховых компаний — ОСАГО части страховщиков приносит убытки, например в регионах с высокой аварийностью. Кроме того, расширение тарифного коридора (в этот раз оно составляет от 5 до 30%) дает право назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий — нарушителям или автомобилистам с повышенным уровнем рисков.

Стоимость ОСАГО складывается из нескольких составляющих. Одна из них — базовая ставка страхового тарифа. Минимальное значение этого показателя на мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы теперь составляет 438 рублей, максимальное — 2013 рублей. Ставка для автомобилей без прицепа и с ним — 1152 рубля и 4541 рубль для физических лиц, 2224 рубля и 5980 рублей для юридических. Для таксистов — от 2014 до 12 505 рублей. Показатель для грузовых машин без прицепа и с ним составляет от 1572 до 11 871 рубля в зависимости от массы, для микроавтобусов — от 1494 до 7762 рублей в зависимости от количества пассажирских мест.

К базовой ставке применяется коэффициент страхового тарифа. Для Златоуста и Миасса он составляет 1,32, для Копейска — 1,48, для Магнитогорска — 1,64, для Сатки и Чебаркуля — 1,16, а для Челябинска — 1,88. В других населенных пунктах региона коэффициент установили на уровне 1. Стоит отметить, что для перечисленных городов показатели снижены. Так, в Златоусте и Миассе коэффициент ранее был 1,36, в Копейске — 1,54, в Магнитогорске — 1,72, в Сатке и Чебаркуле — 1,18, в Челябинске — 1,99.

Вместе с этим изменяются коэффициенты по возрасту и стажу водителя. Дороже всего страховка обойдется таксистам и водителям, впервые получившим удостоверение или в возрасте до 21 года (рост по +30%). А вот водители старше 59 лет и со стажем вождения более 14 лет смогут получить полис на 7% дешевле.

Коэффициент за аварийность (так называемый коэффициент бонус-малус) поменяется с 1 апреля. Для водителей, виновных в трех и более ДТП в течение года, ранее применялось значение 2,45. Теперь же тариф будет умножаться на 3,92. Тем же, кто аккуратно управляет машиной, полагается скидка более 50%. Если водитель за десять лет не стал виновником ни одного ДТП, тариф умножат на 0,46. Однако при совершении аварии произойдет повышение коэффициента бонус-малус.

«Несмотря на снижение регионального коэффициента для Челябинска, он остается одним из самых высоких в России. Например, в соседней Курганской области коэффициент гораздо меньше. Полис ОСАГО там стоит дешевле. Возможно, нам устанавливали высокий коэффициент из-за того, что в начале 2000-х страховые компании массово занижали выплаты до 50%. Граждане обращались в суды, и таким образом удавалось получать компенсацию. Многочисленные взыскания, скорее всего, и привели к высокому коэффициенту. Его Центробанк давно обещал отменить, но так и не сделал этого. В стоимости полиса нужно больше учитывать другие значения — возраст, стаж, аварийность. Нынешнее изменение тарифов, скорее всего, приведет к подорожанию ОСАГО. Особенно это ощутят те, из-за кого происходили ДТП», — прокомментировал ИА «Первое областное» автоюрист Лев Воропаев.

В Российском союзе автостраховщиков информагентству сообщили, что некорректно говорить о резком повышении стоимости полисов ОСАГО из-за постановления Банка России. В указании регулятора «из 262 территориальных коэффициентов снижены 143 коэффициента, без изменений осталось 45». Что касается Челябинска, то, как пояснили в РСА, несмотря на уменьшение территориального показателя, есть другие, из-за чего стоимость полиса может не снизиться.

С января по сентябрь 2021 года, по данным Банка России, жители Челябинской области оформили 802 тыс. полисов ОСАГО. Объем выплат составил 4,7 млрд рублей. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость полиса по итогам 11 месяцев 2021 года составляла 5581 рубль. В 2020-м за январь—ноябрь цена была чуть меньше — 5559 рублей.

Изменение тарифов ОСАГО не единственное нововведение 2022 года. Так, с 1 марта за езду без диагностической карты, если она необходима водителю (например, такси, коммерческого и пассажирского транспорта), выпишут штраф в 2000 рублей. Фиксировать нарушения будут автоматические камеры. Причем — ежесуточно. Напомним, что с августа 2021 года техосмотр является добровольным для большинства автовладельцев, кроме случаев смены собственника для автомобилей старше 4 лет или при изменениях в конструкции. Штраф за езду без полиса ОСАГО остается прежним — 800 рублей, но, учитывая, что нарушение будут фиксировать автоматические комплексы с частотой 1 раз в сутки, заплатить придется в несколько раз больше.

Вместе с этим ожидаются увеличение лимита выплат за ущерб здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей и отмена коэффициента износа. Изменения в ОСАГО уже согласованы министерством финансов РФ с профильными ведомствами. О дате вступления их в силу пока что не сообщается.