Договоры «АСКО-страхования» по ОСАГО продолжат действовать после отзыва лицензии

Рассказываем, чем грозит клиентам решение ЦБ РФ

ЦБ РФ лишил челябинскую компанию «АСКО-страхование» лицензий на добровольное личное и имущественное страхование, а также по обязательной автогражданской ответственности. Управление организацией перешло к временной администрации. Регулятор принял такое решение из-за рискованной финансовой политики страховщиков. Компания брала деньги за полисы, но не формировала достаточно резервов, чтобы расплачиваться с пострадавшими, если наступит страховой случай. Банк России в течение года выносил «АСКО-страхованию» предупреждения, но ситуация не менялась. ИА «Первое областное» узнало, чем грозит отзыв лицензии у старейшей на Урале страховой компании, стоит ли торопиться с возвратом денег за полисы и аннулируют ли договоры по ОСАГО.

Что будет с полисами?

«АСКО-страхование» теперь не имеет права на заключение новых договоров, перестрахование, а также на внесение изменений в контракты. Договоры по обязательным видам страхования не прекращаются. Но выплачивать компенсацию при наступлении страхового случая будет не «АСКО-страхование», Российский союз автостраховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности и Национальный союз автостраховщиков. Подробную информацию можно найти на сайте Агентства по страхованию вкладов.

В челябинском отделении Банка России сообщили ИА «Первое областное», что, несмотря на отзыв лицензии по автогражданской ответственности, действие полисов ОСАГО не прекращается. Компенсационные выплаты владельцам будет перечислять Российский союз автостраховщиков (РСА). Информация о порядке обращения за компенсационной выплатой находится на сайте РСА.

Как разъясняют эксперты просветительского портала «Финансовая культура» ЦБ РФ, если авария произошла по вашей вине, а вы застрахованы в «АСКО-страховании», то вам нужно посоветовать пострадавшему обратиться за компенсацией в РСА. Если вы пострадали в ДТП, то придется обращаться не в компанию с отозванной лицензией, а в компанию виновника аварии или в РСА.

В течение 45 дней после отзыва лицензии компания обязана расторгнуть все договоры, кроме ОСАГО, и в течение шести месяцев вернуть клиентам деньги, если это предусмотрено их договорами страхования. Кредиторы страховой организации вправе предъявить свои требования временной администрации страховой организации.

Если компания за эти полгода сможет выполнить все свои обязательства и расплатиться со всеми клиентами, то она просто прекратит свое существование. Если же денег на все выплаты не хватит, начнется процедура ее банкротства.

Сколько денег должна вернуть «АСКО-страхование»?

Сумма возврата зависит от вида страхования. По обязательным видам страхования, например, ОСАГО, деньги не возвращают, поскольку договоры продолжают действовать.

По договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни вернут так называемую выкупную сумму (то есть часть внесенных взносов). Размер этой суммы зависит от срока действия договора. Обычно чем ближе момент окончания договора, тем выше процент возврата. Таблица с выкупными суммами всегда приложена к договору страхования.

По остальным видам страхования все зависит от того, что написано в вашем договоре со страховой компанией. Например, договоры страхования жизни от несчастного случая обычно вообще не предусматривают возврат денег. По договорам страхования имущества часто можно рассчитывать на возврат части стоимости полиса. Сумма возврата определяется пропорционально времени, которое осталось до конца действия договора.

Надо ли торопиться с подачей заявления на возврат средств?

Важно как можно раньше подать заявление в Агентство по страхованию вкладов. Как только страховая компания признается банкротом и начинается процедура ее банкротства, АСВ сообщает об этом на своем сайте, в газете «Коммерсант» и в местных газетах.

Если с вами не расторгли договор и не выплатили деньги или же произошел страховой случай, а возмещение вы не получили, то нужно подать заявление в АСВ с требованием выплатить деньги. Но важно успеть сделать это в течение двух месяцев с момента объявления о банкротстве. После этого срока закрывается реестр требований кредиторов (а вы считаетесь одним из кредиторов страховой компании, так как она должна вам деньги).

Как случилось, что одна из старейших в стране страховых компаний лишилась лицензий?

«АСКО-страхование» — одна из трех старейших страховых компаний в России. Была основана в Челябинске в 1990 году. На сайте компании сказано, что число клиентов превышает 2,8 млн человек. По данным базы «СБИС», сейчас уставный капитал «АСКО-страхования» составляет 536 млн рублей. Генеральным директором являлся Аркадий Любавин. Головной офис располагается в Челябинске. У компании 73 филиала по всей стране. Норма чистой прибыли за шесть месяцев 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5%, рентабельность активов снизилась на 3,4%, рентабельность собственного капитала снизилась на 13,2%. Основной причиной, оказывающей влияние на уменьшение показателей прибыльности, является инфляция во втором полугодии 2020 года и повышение страховой убыточности, сказано в ежеквартальном финансовом отчете компании.

В июле рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг финансовой надежности «АСКО-страхование» до уровня ruBB. По рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBВ со стабильным прогнозом. Понижение уровня рейтинга обусловлено снижением запаса капитала компании на фоне крайне высоких темпов выплаты страховых премий. По итогам 2020 года взносы компании выросли на 43,3%.

Как ранее сообщал Bfm74.ru, «АСКО-страхование» закрыло агентские точки продаж полисов в торговых комплексах Челябинска. При этом в городе продолжают работать десять офисов. В компании объяснили это необходимостью оптимизации ресурсов.