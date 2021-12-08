«АСКО-страхование» сократит более 600 сотрудников в Челябинской области

На прошлой неделе компанию лишили лицензий

В минувшую пятницу, 3 декабря, Банк России отозвал лицензии у одной из старейших страховых компаний страны — «АСКО-страхование». В Челябинской области, на родине фирмы, штат насчитывает 615 человек. Все они скоро останутся без работы. Но пока в компании действует временная администрация, сотрудникам будут платить зарплату.

«В период действия временной администрации всем работникам будет выплачиваться заработная плата в соответствии с действующими трудовыми договорами. Согласно законодательству, в случае отзыва Банком России лицензии у страховой организации ее временная администрация обязана в установленный Трудовым кодексом РФ срок уведомить работников о предстоящем сокращении. Соответствующее уведомление будет заблаговременно отправлено в орган службы занятости населения и работникам», — рассказала телеканалу ОТВ директор департамента урегулирования требований кредиторов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Екатерина Гришина.

По-другому будет построен процесс сокращения работников льготных категорий. К ним относятся, например, лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, по беременности и родам, одинокие матери. Таких сотрудников компании сократят только после принятия Арбитражным судом решения о введении в «АСКО-страхование» конкурсного производства.

В Российском союзе автостраховщиков телеканалу ОТВ сообщили, что, возможно, сотрудники «АСКО-страхования» после сокращения будут трудоустроены в другую компанию.

Сразу после отзыва лицензий у фирмы ИА «Первое областное» подробно рассказало, чем грозит это событие, стоит ли торопиться с возвратом денег за полисы и аннулируют ли договоры по ОСАГО.

Согласно процедуре отзыва лицензии, если «АСКО-страхование» за полгода сможет выполнить все свои обязательства и вернуть клиентам деньги по страховым полисам, то она просто прекратит свое существование. Если же денег на все выплаты не хватит, начнется процедура банкротства — ее тоже проводит «Агентство по страхованию вкладов».