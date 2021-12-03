У челябинской компании «АСКО‑страхование» отозвали лицензии

Управление фирмой передали временной администрации

Банк России отозвал лицензии на добровольное личное и имущественное страхование у ПАО «АСКО-страхование». Приказом от 3 декабря назначена временная администрация в компании. Руководителем стал Елисей Стрижаков.

Согласно приказу ЦБ РФ, у «АСКО-страхования» остались действующими лицензии добровольного страхования жизни, добровольного имущественного страхования и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. При этом страховая компания теперь не имеет права на заключение новых договоров, перестрахование, а также на внесение изменений в контракты. Договоры по обязательным видам страхования не прекращаются.

«По истечении 45 календарных дней со дня отзыва лицензии прекращается действие договоров страхования и перестрахования. Прекращение договора влечет возврат по требованию страхователя части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал. Кредиторы страховой организации вправе предъявить свои требования временной администрации в период ее деятельности. Срок рассмотрения временной администрацией поступивших в адрес страховой организации требований кредиторов — не более 30 рабочих дней», — прокомментировали в Агентстве по страхованию вкладов.

Бывшее руководство «АСКО-страхования» отказалось от комментариев. Заместитель директора по страхованию ПАО «АСКО-страхование» Олег Гришанков заявил ИА «Первое областное», что компания не вправе комментировать решение регулятора.

По данным базы «СБИС», уставный капитал «АСКО-страхования» составляет 536 млн рублей. Генеральным директором является Аркадий Любавин. Головной офис располагается в Челябинске. У компании 73 филиала по всей стране. Норма чистой прибыли за шесть месяцев 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5%, рентабельность активов снизилась на 3,4%, рентабельность собственного капитала снизилась на 13,2%. Основной причиной, оказывающей влияние на уменьшения показателей прибыльности, является инфляция во втором полугодии 2020 года и повышение страховой убыточности, сказано в ежеквартальном финансовом отчете компании.

В июле рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг финансовой надежности «АСКО-Страхование» до уровня ruBB. По рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBВ со стабильным прогнозом. Понижение уровня рейтинга обусловлено снижением запаса капитала компании на фоне крайне высоких темпов прироста премии. По итогам 2020 года взносы компании выросли на 43,3%.

Как ранее сообщал Bfm74.ru, «АСКО-Страхование» закрыло агентские точки продаж полисов в торговых комплексах Челябинска. При этом в городе продолжают работать десять офисов. В компании объяснили это необходимостью оптимизации ресурсов.