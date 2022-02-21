Объем ввода жилья в Челябинской области вырос в 11 раз

Среди регионов УрФО это наибольший прирост

Челябинская область стала лидером среди регионов Уральского федерального округа по вводу жилья. В январе 2022 года на Южном Урале введено в действие 333,7 тыс. кв. м жилой площади. По сравнению с январем 2021-го это в 11,4 раза больше. Данные опубликованы Росстатом.

Наибольшую площадь жилых помещений за месяц построили в Челябинске (123,4 тыс. кв. м.) и Сосновском районе (85,2 тыс. кв. м.). Информацию сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

Из общего объема введенных квадратных метров в регионе половина — 150,6 тыс. кв. м — результат индивидуального строительства. Год назад южноуральцы построили в 5,4 раза меньше жилья.

«Положительной динамике по вводу жилья способствовали реализованные в регионе меры поддержки строительной отрасли, а также программы льготной и сельской ипотеки, которые стали для застройщиков стимулятором наращивания темпов работы», — отмечают в пресс-службе министерства экономического развития области.





В целом по России за первый месяц текущего года ввели в действие 10,3 млн кв. м жилья (+81,5% к январю 2021-го). По УрФО показатель вырос в 2,6 раза. За месяц на Урале построили 788,7 тыс. кв. м жилья. После Челябинской области наибольшую площадь домов ввели в Тюменской области (221,9 тыс. кв. м) и Свердловской области (192,2 тыс. кв. м).

Отметим, в 2021 году в Челябинской области в эксплуатацию ввели 1,72 млн кв. м жилья. Это на 9,8% больше по сравнению с показателем 2020 года. В рамках федерального проекта «Жилье» предполагалось ввести 1,67 млн кв. м жилых площадей. Таким образом, план перевыполнен на 3,4%.