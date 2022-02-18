В Челябинской области жители расстреляли собак и сняли расправу на видео

Идет доследственная проверка

На юге Челябинской области два жителя Нагайбакского района жестоко расправились с собаками. Видео, как мужчина стреляет одной из собак в глаз, а затем добивает ее еще несколькими выстрелами из пневматического оружия, попало в Сети. На кадрах соучастник стрелка весело комментирует происходящее, а собаки пытаются спастись. Полиция начала доследственную проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

17 февраля в отдел полиции по Нагайбакскому району поступило заявление о жестоком обращении с животными. Видео, как два жителя поселка Березовая Роща убивают собак, попало в Сеть. По некоторым данным, живодеры сами выложили его в интернете.

На кадрах мужчина стреляет в голову собаке из пневматического оружия. Он продолжает свои попытки убить животное несколько раз, происходящее весело комментирует оператор видео. По этическим соображениям ИА «Первое областное» не показывает жесткое видео. Кадры опубликовали несколько крупных пабликов. Пользователи раскритиковали живодеров и призвали к правосудию.

В ГУ МВД РФ по Челябинской области пояснили, что проводятся доследственные мероприятия. Напомним, в Челябинской области за последние дни происходят ЧП с участием собак: в Коркино бродячие собаки набросились на 11-летнюю девочку, ребенок в больнице, в Магнитогорске СК проводит проверку информации о нападении бродячей собаки на 4-летнего мальчика.