В Челябинске за неделю отловили более 30 бездомных собак

Горожане стали чаще обращаться с соответствующими заявками

Жители Челябинска продолжают жаловаться на безнадзорных животных, которые бродят по городским улицам и представляют опасность для населения. Как сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города и руководитель аппарата администрации Челябинска Валерий Смирнов, количество заявок на их отлов на прошедшей неделе заметно увеличилось. Замглавы мэра по городскому хозяйству Александр Астахов уточнил, сколько всего собак было отловлено на минувшей неделе.

«За прошедшую неделю отловлено и транспортировано в приют 32 животных без владельца. Отработка заявок от населения остается на особом контроле», — доложил чиновник.

В Челябинской области в последнее время заметно участились случаи нападения бездомных собак на людей. Так, в Коркино от безнадзорных животных пострадала 11-летняя школьница, ее госпитализировали с травмами.

Бродячая собака напала на четырехлетнего мальчика в Магнитогорске. Травм ребенок не получил.

Вскоре после череды нападений министерство сельского хозяйства Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера подготовило список инициатив по изменению федерального закона о гуманном обращении с животными.