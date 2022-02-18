В Челябинской области возбудили уголовное дело на жительницу Миасса за организацию подпольных азартных игр

Решается вопрос о предъявлении обвинения

В Челябинской области жительницу Миасса подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Региональное управление Следственного Комитета возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). По данным следствия, игровой клуб был организован в подвале жилого дома в январе 2022 года. Решается вопрос о предъявлении обвинения организаторше, сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается, по данным следствия, подозреваемая в январе 2022 года в подвале жилого дома в Миасса проводила азартные игры с использованием компьютерного оборудования.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОЭБиПК отдела МВД России по г. Миассу, Челябинской области. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде», — сообщает пресс-служба регионального СК.

Напомним, кроме того СК по региону проводит проверку по факту нападения бродячей собаки на 4-летнего мальчика в Магнитогорске.