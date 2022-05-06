Обанкротившийся завод радиокерамики в Южноуральске примет на работу 200 человек

Новый инвестор восстанавливает производство

ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» (ЮЗРК) в 2022 году планирует принять в штат около 200 рабочих. Предприятие возобновляет работу после банкротства. Восстановлением процесса производства занялся новый инвестор — ПО «Форэнерго». На работу уже приняли более 50 человек. При этом процесс банкротства завода формально продолжается. ЮЗРК уведомил Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области о сокращении 55 сотрудников. При этом, как утверждает руководство предприятия, сотрудники работу не потеряют.

«Безусловно, сокращение сотрудников ЮЗРК связано с банкротством предприятия, это естественный процессуальный процесс. Другой разговор, что работу эти люди не потеряют. Для этого ПО „Форэнерго“ создает все необходимые условия: с декабря финансируется зарплата части коллектива для сохранности имущества и инфраструктуры завода, а в апреле текущего года более 50 работников ЮЗРК были приняты на работу нашим объединением уже для восстановления производства. И это только начало, уже в июне численность составит 200 человек», — рассказал ИА «Первое областное» президент «Форэнерго» Николай Карасев.

Напомним, в июне 2021 года Арбитражный суд признал завод банкротом из-за накопившихся долгов по налогам, коммунальным платежам и заработной плате. Работники ЮЗРК направляли жалобы председателю Заксобрания Челябинской области Александру Лазареву о задержке зарплат на общую сумму 15 млн рублей.

В декабре 2021 года суд признал виновным в сокрытии денег организации и невыплате зарплаты бывшего директора Южноуральского завода радиокерамики Николая Фролова. Экс-руководителя приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

В апреле 2022 года ООО «ЮЗРК Групп» (входит в ПО «Форэнерго») получило предприятие в бессрочную аренду. Новое руководство планирует погасить имеющуюся задолженность по заработной плате перед работниками. Также в штат приняли прежних сотрудников завода. Новый инвестор пообещал в течение трех-четырех лет создать дополнительно 800 рабочих мест.

«Что касается задолженности перед работниками ЮЗРК по заработной плате, она будет гаситься в первую очередь по факту реализации имущества банкрота. Это компетенция конкурсного управляющего», — отметил глава Южноуральска Ярослав Куленко.

В период банкротства ЮЗРК до подписания договора аренды производство завода было остановлено. «Форэнерго» пообещал инвестировать в завод около 2 млрд рублей. В настоящий момент на предприятии запустили четыре производственные площадки. Предприятие получило новые контракты, в том числе по выполнению гособоронзаказа. Также переподписаны договоры с энергоснабжающими организациями. На ЮЗРК закупили сырье, материалы, необходимые детали и узлы для оборудования. В небольшом объеме начали выпускать продукцию.

Отметим, ЮЗРК является старейшим предприятием по выпуску керамических изделий, используемых в машиностроении, электронике, металлургии, химической промышленности, добыче нефти и газа. Аналогов такому производству в стране нет.