Эксперимент ИА «Первое областное»: как приготовить 14 ужинов за 200 рублей на семью из четырех человек

Корреспондент информационного агентства проверила на себе бабушкин способ экономии

Ежедневная готовка становится настоящей головной болью для работающих жителей Челябинской области. Долго стоять у плиты после трудового дня у многих нет ни сил, ни желания, а кушать хочется всегда. Быстрые в приготовлении ужины — пельмени, сосиски или покупные полуфабрикаты — в последнее время больно бьют по кошельку и добавляют лишние килограммы. В поисках альтернативы корреспондент ИА «Первое областное» пошла на эксперимент и за три часа с учетом похода в магазин приготовила 14 ужинов в пределах 200 рублей каждый на семью из четырех человек.

БОЛЬШАЯ ЗАКУПКА

Сразу оговоримся, что морозилку по условиям эксперимента забивали мясными и рыбными полуфабрикатами. Гарниры, в том числе овощные, хлеб, кисломолочка, фрукты и вкусняшки — не в счет. Хотелось простых рецептов, чтобы не тратить много времени, — а-ля «закинул в духовку, и готово». Акцент на ужинах. Днем есть возможность питаться в столовых. Задача — готовить один раз в два дня.

Начали с ревизии морозильной камеры, продуктовых запасов, составления примерного меню, списка продуктов и отправились в магазины у дома. Обошли, точнее объехали, три. Днем в субботу пришлось немного постоять в очередях. Они, кстати, ничем не отличаются от тех, в которых мы тратим время каждый вечер в будние дни.

На кассе оставили в общей сложности 2500 рублей. Если округлять, купили три килограмма окорочков, два — куриного филе, по килограмму — свиного окорока и филе тилапии сухой заморозки, приправу для курицы, сушеный чеснок, постный майонез и рукав для запекания. С тремя пакетами (кстати, уже семь рублей за штуку!) вернулись домой спустя час 10 минут.





Если говорить о ценах, самая кусачая — на рыбу: 570 рублей за килограмм. В мае 2021 года тилапия в этом отделе стоила на 120 рублей дешевле. 350 рублей — свиной окорок, 330 — филе куриной грудки, 245 — окорочка, акционный майонез — 60, приправы вместе с рукавом для запекания — в пределах сотни.

ПОЧТИ ДВА ЧАСА НА КУХНЕ

Заготовку продуктов начали с куриных окорочков. Брали в фермерском отделе, поэтому восемь штук вытянули на 745 рублей вместо уже привычных 400—500. Так что, если хотите сэкономить, берите «цыплят».

Куриные ножки решили разделить, замариновать в двух разных «соусах» и хранить в морозилке до востребования в «конфетах» из рукава для запекания. Перед приготовлением их достаточно за сутки переложить в холодильник для естественной разморозки до состояния охлажденного продукта.





Предварительно разделили ножки на части. В таком виде (бедра — для взрослых, голени — для детей пяти и семи лет) четыре окорочка замариновали в смеси из купленного майонеза с солью и аджикой из домашних запасов. Оставшиеся — в приправе для курицы с солью. Получилось четыре ужина в двух «конфетах». Главное, не есть их подряд (чтобы не закукарекать).





Их отлично разбавит, например, тилапия в кляре. Рыбу сразу закидываем в морозилку, а ее приготовление планируем на выходные, закрывая еще пару ужинов. В будние дни этот процесс вряд ли сэкономит вам время.

Затем занялись свининой. Ее решили пустить на гуляш, нарезав подходящего размера кубиком и добавив пару нашинкованных головок репчатого лука из запасов. Приправы не добавляли. Это можно сделать в процессе тушения мяса. Заготовка закроет для семьи еще два ужина.





Следом — фарш из филе куриной грудки. В него добавили лук, сушеный чеснок и пару яиц. Полкило отложили на восемь порций макарон по-флотски.

Из оставшегося сформировали 16 котлет и заморозили, предварительно обваляв в панировочных сухарях. Такого объема (в зависимости от аппетитов, конечно) семье из четырех человек хватит еще на четыре ужина. Можно было бы заморочиться «ежиками», сделать запас фрикаделек, налепить домашних пельменей — но не в этот раз.





На все про все, с учетом мытья посуды и обжаривания первой партии котлет, ушел час 50 минут. В общей сложности на заготовку недельного запаса полуфабрикатов с учетом похода по магазинам — три часа. Если бы продукты из домашних запасов пришлось покупать, порция на одного человека даже с учетом текущих цен — укладывается в 50 рублей.

ОСВОБОЖДАЕТ ГОЛОВУ

Такой подход существенно освобождает голову от мысли «Что же приготовить?», экономит время, которое мы тратим в ежедневных вечерних очередях в магазине, и деньги. Две недели можно жить с ощущением безопасности и спокойствия — дома точно есть из чего приготовить. Если дополнять запасы крупами, которые тоже можно купить за раз, — тем более.

Добавим, что совсем отказаться от похода в магазин корреспонденту ИА «Первое областное» в ходе эксперимента не удалось. Запасти из соображений экономии времени на две недели хлеб, овощи, фрукты и кисломолочку — задачка со звездочкой. Зато их вполне можно покупать раз в два дня.