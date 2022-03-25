Ежедневная готовка становится настоящей головной болью для работающих жителей Челябинской области. Долго стоять у плиты после трудового дня у многих нет ни сил, ни желания, а кушать хочется всегда. Быстрые в приготовлении ужины — пельмени, сосиски или покупные полуфабрикаты — в последнее время больно бьют по кошельку и добавляют лишние килограммы. В поисках альтернативы корреспондент ИА «Первое областное» пошла на эксперимент и за три часа с учетом похода в магазин приготовила 14 ужинов в пределах 200 рублей каждый на семью из четырех человек.
БОЛЬШАЯ ЗАКУПКА
Сразу оговоримся, что морозилку по условиям эксперимента забивали мясными и рыбными полуфабрикатами. Гарниры, в том числе овощные, хлеб, кисломолочка, фрукты и вкусняшки — не в счет. Хотелось простых рецептов, чтобы не тратить много времени, — а-ля «закинул в духовку, и готово». Акцент на ужинах. Днем есть возможность питаться в столовых. Задача — готовить один раз в два дня.
Начали с ревизии морозильной камеры, продуктовых запасов, составления примерного меню, списка продуктов и отправились в магазины у дома. Обошли, точнее объехали, три. Днем в субботу пришлось немного постоять в очередях. Они, кстати, ничем не отличаются от тех, в которых мы тратим время каждый вечер в будние дни.
На кассе оставили в общей сложности 2500 рублей. Если округлять, купили три килограмма окорочков, два — куриного филе, по килограмму — свиного окорока и филе тилапии сухой заморозки, приправу для курицы, сушеный чеснок, постный майонез и рукав для запекания. С тремя пакетами (кстати, уже семь рублей за штуку!) вернулись домой спустя час 10 минут.
Если говорить о ценах, самая кусачая — на рыбу: 570 рублей за килограмм. В мае 2021 года тилапия в этом отделе стоила на 120 рублей дешевле. 350 рублей — свиной окорок, 330 — филе куриной грудки, 245 — окорочка, акционный майонез — 60, приправы вместе с рукавом для запекания — в пределах сотни.
ПОЧТИ ДВА ЧАСА НА КУХНЕ
Заготовку продуктов начали с куриных окорочков. Брали в фермерском отделе, поэтому восемь штук вытянули на 745 рублей вместо уже привычных 400—500. Так что, если хотите сэкономить, берите «цыплят».
Куриные ножки решили разделить, замариновать в двух разных «соусах» и хранить в морозилке до востребования в «конфетах» из рукава для запекания. Перед приготовлением их достаточно за сутки переложить в холодильник для естественной разморозки до состояния охлажденного продукта.
Предварительно разделили ножки на части. В таком виде (бедра — для взрослых, голени — для детей пяти и семи лет) четыре окорочка замариновали в смеси из купленного майонеза с солью и аджикой из домашних запасов. Оставшиеся — в приправе для курицы с солью. Получилось четыре ужина в двух «конфетах». Главное, не есть их подряд (чтобы не закукарекать).
Их отлично разбавит, например, тилапия в кляре. Рыбу сразу закидываем в морозилку, а ее приготовление планируем на выходные, закрывая еще пару ужинов. В будние дни этот процесс вряд ли сэкономит вам время.
Затем занялись свининой. Ее решили пустить на гуляш, нарезав подходящего размера кубиком и добавив пару нашинкованных головок репчатого лука из запасов. Приправы не добавляли. Это можно сделать в процессе тушения мяса. Заготовка закроет для семьи еще два ужина.
Следом — фарш из филе куриной грудки. В него добавили лук, сушеный чеснок и пару яиц. Полкило отложили на восемь порций макарон по-флотски.
Из оставшегося сформировали 16 котлет и заморозили, предварительно обваляв в панировочных сухарях. Такого объема (в зависимости от аппетитов, конечно) семье из четырех человек хватит еще на четыре ужина. Можно было бы заморочиться «ежиками», сделать запас фрикаделек, налепить домашних пельменей — но не в этот раз.
На все про все, с учетом мытья посуды и обжаривания первой партии котлет, ушел час 50 минут. В общей сложности на заготовку недельного запаса полуфабрикатов с учетом похода по магазинам — три часа. Если бы продукты из домашних запасов пришлось покупать, порция на одного человека даже с учетом текущих цен — укладывается в 50 рублей.
ОСВОБОЖДАЕТ ГОЛОВУ
Такой подход существенно освобождает голову от мысли «Что же приготовить?», экономит время, которое мы тратим в ежедневных вечерних очередях в магазине, и деньги. Две недели можно жить с ощущением безопасности и спокойствия — дома точно есть из чего приготовить. Если дополнять запасы крупами, которые тоже можно купить за раз, — тем более.
Добавим, что совсем отказаться от похода в магазин корреспонденту ИА «Первое областное» в ходе эксперимента не удалось. Запасти из соображений экономии времени на две недели хлеб, овощи, фрукты и кисломолочку — задачка со звездочкой. Зато их вполне можно покупать раз в два дня.