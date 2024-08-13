Банк России открыл в Челябинске фотовыставку памятных монет с шедеврами архитектуры

Экспозиция повысит финансовую грамотность и даст полезную информацию увлеченным историей и архитектурой

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала работает фотовыставка Банка России. В экспозиции под названием «Посмотрите вокруг» можно увидеть инвестиционные монеты с изображениями памятников архитектуры. Эта выставка — возможность узнать о выпущенных в стране денежных знаках, достопримечательностях разных городов, особенностях известных объектов. В холле музея представлено два десятка плакатов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Выставка позволяет напомнить, что Центральный банк является единым эмиссионным центром в нашей стране и, помимо выпуска курсовых денег, которыми мы можем расплачиваться, чеканит памятные монеты. Они содержат драгоценный металл, поэтому их можно рассматривать в качестве инвестиционных, имеют художественную ценность и могут являться подарком для коллекционеров и любителей истории»,— рассказывает консультант Челябинского отделения Банка России Владимир Шурунов.





На памятных монетах появлялись Московский и Казанский кремли, Невьянская башня, дом Севостьянова, Чкаловская лестница, главное здание Банка России, Биржа Санкт-Петербурга и многие другие памятники архитектуры нашей страны. Одни — например как с кремлем в Казани — выпускали к торжественным датам. Другие объекты появлялись после решений специальной комиссии. Она же определяет номинал монет. Важному событию или объекту дают больший. Например, у золотых монет в честь кремлей — 10 тысяч рублей. Причем их вес — один килограмм, а диаметр — 10 сантиметров. Посвященная Олимпиаде в Сочи серебряная монета имеет номинал 200 рублей. Но чаще всего чеканят монеты номиналом 3 рубля. Ими, конечно, можно расплачиваться, потому что это действующие денежные знаки. Но так делать не стоит, потому что их стоимость выше обычных.





«Архитектурные объекты, которые чеканятся на монетах, выбираются по их культурной и исторической ценности, значимости, интересности истории его возникновения или событий, которые происходили во время строительства и эксплуатации»,— поясняет Владимир Шурунов.

Кстати, изображения монет увеличены, чтобы было лучше разглядеть элементы убранства и особенности исторических зданий. Для выставки денежные знаки выбрали по узнаваемости объектов. Все представленные монеты были выпущены до 2022 года включительно. Почти все они осели в коллекциях. Но еще встречаются в коммерческих банках. Именно там монеты из драгоценных металлов и нужно покупать, а не с рук, потому что можно приобрести подделку. Кроме того, важно хранить такие монеты в их упаковках, чтобы не допустить взаимодействия с окружающей средой. И ни в коем случае нельзя прикасаться к монетам голыми руками. Это может повлиять на качество и, как следствие, стоимость в будущем.







Монеты — инвестиционные. Это значит, что спустя годы их можно продать по повышенной цене. Растет стоимость не только драгоценного металла, из которого сделаны монеты, но и художественная ценность. Кроме того, цена определяется и количеством выпущенных монет — чем меньше, тем они со временем становятся дороже.





Владимир Шурунов отметил, что немалую роль в появлении памятников архитектуры на монетах играет и активность краеведов, историков и других местных жителей. Они предлагают исторические объекты своих регионов, обосновывая ценность и значимость. Усилиями челябинцев памятник Сказ об Урале попал на новую купюру в 5000 рублей. Не исключено, что южноуральские объекты украсят и монеты. Усадьба Демидовых в Кыштыме смело может претендовать на такое увековечивание.





Это уже седьмая фотовыставка Банка России, а начали такой образовательно-просветительный проект в 2019 году. Плакаты с монетами на разную тему размещают в библиотеках, музеях, домах культуры, театрах. Выставки пользуются спросом, а отзывы поступают хорошие — интересные изображения вдохновляют посетителей.