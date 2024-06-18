Реконструкция усадьбы Демидовых в Кыштыме должна завершиться до конца 2024 года

Текущий этап реконструкции «Белого дома» проинспектировал глава региона

Строительная готовность усадьбы Демидовых в Кыштыме составляет 60%, завершение реконструкции запланировано на конец 2024 года. Текущий этап реконструкции «Белого дома» — памятника культурного наследия федерального значения — в ходе рабочей поездки в округ проинспектировал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, работы на «Белом доме» возобновлены два года назад благодаря личному участию губернатора и национальному проекту «Культура».





Команда опытных реставраторов ежедневно работает на объекте. Старинный трехэтажный особняк и флигели, представляющие единый архитектурный ансамбль, постепенно обретают первозданный вид.

После восстановления уникальный объект XVIII века станет новым домом для Кыштымского историко-революционного музея. Здесь появится современное пространство с выставочными залами, соответствующее международным стандартам.





На данный момент строительная готовность объекта составляет 60%. Для реконструкции это уникальный, сложный объект. Тем не менее срок завершения ремонта не сдвигается. Чтобы выдержать его, Алексей Текслер поручил подрядчикам увеличить количество сотрудников на объекте. Кроме этого, он поставил задачу выполнить благоустройство прилегающей территории со всеми инженерными коммуникациями.





«Вопрос завершения ремонта „Белого дома“ стоит особняком. Это знаковый объект для всего региона. Но я помню его состояние тогда, в 2019 году. Сейчас работы по его реконструкции идут, идут активно. После завершения ремонта здесь будут реализовываться различные проекты — музейные, прежде всего», — отметил губернатор.

Добавим, параллельно с реконструкцией идет работа по разработке концепции проекта музейной экспозиции, которая будет включать тематические, выставочные и общественные зоны. Разработка проекта будет завершена до конца года. Открытие запланировано в 2025 году — к 130-летию музея.