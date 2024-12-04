Более пяти тонн мелочи сдали жители Челябинской области за «Монетную неделю»

Местное отделение Банка России подвело итоги акции

Во Всероссийской акции «Монетная неделя», которая проводилась в минувшем октябре, жители Челябинской области сдали в банки региона 5,5 тонны мелочи. Общая сумма — 5,6 миллиона рублей, и эти средства вернулись в оборот, сообщает местное отделение Банка России. Сданные монеты обменивали на купюры. По желанию клиентов средства могли зачислять на счет.

Больше всего от южноуральцев поступило мелочи в 10 рублей — 451 тысяча штук. Далее в рейтинге идут монеты 1 рубль — 235 тысяч штук, 10 копеек — 205 тысяч штук, 2 рубля — 131 тысяча штук, 5 рублей — 116 тысяч штук.

«При помощи акций по обмену монет на банкноты мы напоминаем о том, что металлические деньги должны работать, а не скапливаться дома. Разменная монета необходима в торговых точках и общественном транспорте. Кроме того, возвращение монет в оборот помогает сократить затраты на их чеканку и транспортировку»,— комментирует управляющий Челябинским отделением Банка России Елена Федина.

В Челябинской области «Монетная неделя» проводилась в шестой раз. Принимали даже погнутые, потемневшие и поцарапанные металлические деньги. Впервые мелочь можно было сдать не только в кредитные организации, но и в магазины одной из крупных торговых сетей. Комиссия в банках не взималась.