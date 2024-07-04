В банки Челябинской области сдали монеты на сумму 5,5 млн рублей

Южноуральцы приносили мелочь в пакетах и мешках

Более 1,2 миллиона монет общей суммой 5,5 миллиона рублей сдали в банки жители Челябинской области. Вес мелочи, принесенной южноуральцами в пакетах и мешках, составил 5 тонн. Это итоги Всероссийской акции «Монетная неделя», сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России.

Сдать монеты в 131 отделение банков можно было с 20 мая по 2 июня 2024 года. Мелочь обменивали в основном на банкноты или же зачисляли средства на счет. Некоторые банки давали клиентам купюры номиналом 100 рублей образца 2022 года и памятные монеты, посвященные чемпионату мира по футболу и ХМАО-Югре.

В акции поучаствовали 1,5 тысячи жителей Челябинской области. Больше всего южноуральцы сдали 10‑рублевых (450 тысяч штук), 10‑копеечных (220 тысяч штук) и 1‑рублевых (150 тысяч штук) монет.

По данным Банка России, по всей стране граждане сдали более 31 миллиона монет на сумму 135 миллионов рублей. По сравнению с прошлогодней акцией это почти в 1,5 раза больше. Больше всего мелочи удалось собрать в Центральной России, Сибири и на Урале. Россияне чаще всего приносили монеты номиналом 1 рубль, 5 и 10 рублей — в пакетах, пластиковых контейнерах и пятилитровых бутылках.

Акция «Монетная неделя» помогает вернуть в оборот монеты, необходимые в розничных торговых точках и общественном транспорте. Вместе с этим Банк России экономит на чеканке новой мелочи, что выгодно для экономики страны.