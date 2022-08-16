Недостроенные дома ЖК «Бриз» в Челябинске продали с аукциона

Инвестор займется развитием проблемного участка

Два недостроенных дома жилого комплекса «Бриз» на улице Набережной в Челябинске продали с аукциона, который проводил федеральный Фонд развития территорий. Начальная цена составляла 15,7 млн рублей. Победителем стала ЮУ КЖСИ, принадлежащая правительству Челябинской области, сообщается на сайте фонда.

Речь идет о двух очередях дома № 9. Их дольщики в конце 2020 года получили компенсации, потому что так решил наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков России. Достраивать дома оказалось невыгодно, выяснилось после проверки зданий. В собственность Фонда развития территорий земельные участки, занятые долгостроями, перешли по решению арбитражного суда.

«Участок в Челябинской области перейдет к АО „ЮУ КЖСИ“. Площадь участка составляет почти 6,2 тыс. кв. метров. Он находится по адресу: г. Челябинск, ул. Шенкурская, ул. Болейко, набережная реки Миасс, ул. Братьев Кашириных. Данный район отличает развитая транспортная и социальная инфраструктура. Близость реки делает территорию привлекательной для проведения досуга», — поясняет главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Вид разрешенного использования участка — проектирование и строительство комплекса жилых домов и зданий общественного назначения. ИА «Первое областное» запросило комментарий у ЮУ КЖСИ по поводу дальнейшей судьбы земли. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

Застройщиком жилого комплекса «Бриз» являлась фирма «СтройДом» из группы компаний «Серебряный ключ». В октябре 2019 года организацию признали банкротом. Если бы дома № 9/1 и № 9/2 достроили, они имели бы 7,8 тыс. квадратных метров жилой площади и 233 «квадрата» — коммерческой.

Добавим, что дольщиками ЖК «Бриз» являются более 500 человек. В сентябре 2019 года с финансированием от фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ КЖСИ в эксплуатацию ввели первую очередь дома № 5/1. К 30 сентября этого года московская компания «Дель Мар» достроит первую очередь дома № 4. Вторую очередь высотки сдаст до 30 августа 2023 года «Строймеханизация». Фирма «Энергостандарт» из Копейска к 31 мая 2023 года введет в эксплуатацию третью очередь дома № 5/1, а к 30 августа 2023-го — дом 5/4.