На трассе М-5 в Челябинской области осенью 2024 года откроют два расширенных участка

Важную для региона и страны дорогу расширяют с двух до четырех полос

На осень 2024 года запланировано открытие двух участков трассы М‑5 «Урал» на территории Челябинской области. Их расширяют с двух полос до четырех. Сроки ввода участков сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

До 15 сентября откроют для движения участок М‑5 между Миассом и Чебаркулем (с 1780-го по 1790-й километр). До 20 ноября планируется полноценно запустить движение на трассе от поворота на поселок Новозаречный, мимо поселка Мясниково и не доезжая до Сима (с 1564-го по 1578-й километр).

В этом году в Ашинском районе (с 1565-го по 1576-й километр) продолжатся буровзрывные работы. Их возобновят с 16 января. Закончатся они 1 октября. Как и в 2023 году, на время, пока специалисты будут сносить взрывчаткой горные склоны, установят ограничение движения. Легковые автомобили смогут проезжать по дороге Аша — Миньяр — Сим.

Продолжается строительство обхода Сима. В ноябре 2023 года ИА «Первое областное» подробно писало об этих работах. Открытие движения планируется в конце 2025 года. На новом участке трассы появится многофункциональная зона для водителей и пассажиров. Ее обустроят на месте существующей площадки отдыха. Упрдор вместе с правительством Челябинской области ведет работу по созданию стандарта организации таких многофункциональных зон. Вместе с этим ищут инвестора для реализации проекта. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован одновременно с запуском реконструируемого участка трассы, отметили в ответе на наш запрос.