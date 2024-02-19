Дорожники перекроют трассу М‑5 в Челябинской области из‑за взрывных работ

Схема объезда предусмотрена только для легкового транспорта

Во вторник, 20 февраля, в Челябинской области временно закроют движение на трассе М-5 из-за буровзрывных работ. Речь идет об участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Водители легковых автомобилей смогут воспользоваться объездным путем, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».



Дорогу закроют с 9:00 и до 14:00 по местному времени. Водители легкового транспорта смогут объехать закрытый участок по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Для большегрузов и автобусов проезд во время буровзрывных работ запрещен.

«До 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий», — отметили в пресс-службе.

Водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).