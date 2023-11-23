Трасса М-5 в Челябинской области после реконструкции станет короче на один километр

Рассказываем в деталях о ходе дорожных работ под Симом

На трассе М-5 «Урал» под Симом дорожники преодолели символический рубеж, выполнив половину всех запланированных работ по реконструкции участка федеральной автомагистрали. Впереди — самое интересное и сложное: строительство объездной дороги и переброска через долину реки Сим эстакады длиной более километра. Когда объект сдадут, водители, скорее всего, не узнают знакомую трассу, а ее страшное прозвище «Дорога смерти» навсегда останется в прошлом. Наглядно и с картинками о грандиозной стройке — в материале ИА «Первое областное».

Симский участок М-5 реконструируют одновременно с трассой в районе Аши, которая еженедельно попадает в новостные сводки из-за проведения там буровзрывных работ. Технически это два разных проекта, но рассказывают о них чаще всего вместе, потому что по сути это один непрерывный отрезок протяженностью около 60 километров.

Дорога не зря имеет репутацию одного из самых трудных и опасных участков федерального маршрута. Мало того, что она имеет сейчас всего по одной полосе в каждую сторону и постоянно перегружена, так еще петляет между горных склонов, постоянно то карабкаясь наверх, то скатываясь вниз, перепрыгивая множество рек и ручьев. Даже просто чтобы расширить трассу до четырех полос, приходится сносить взрывчаткой горные склоны, сжимающие узкую ленточку асфальта.

Чтобы сгладить профиль дороги, строители, с одной стороны, слегка «подрезают» горы, а с другой — строят мосты, эстакады и развязки. На участке, о котором идет речь, необходимо построить 13 искусственных сооружений.

Некоторые из них — конструкции невиданных для Челябинской области масштабов. Например, в этом году началось возведение железобетонной эстакады через ручей Мокрый Суходол восточнее Сима. Ее длина составит более 370 метров, а максимальная высота — 45 метров. Девять из 11 пролетов этого виадука уже готовы.

Рядом, всего в двух километрах, строится еще одна эстакада протяженностью 560 метров через ручей Чернолес. Подрядная организация сейчас монтирует балки пролетов — готово 13 пролетов из 17. Эта переправа станет частью абсолютно новой дороги протяженностью около 19 километров, которая обогнет Сим с южной стороны. Сейчас, напомним, трасса проходит через город, что плохо и для жителей, и для машин. Когда автомобили пустят в обход, воздух в Симе станет чище, разрешенную скорость для транзитного транспорта поднимут с 60 км/ч до 90 км/ч, а протяженность дороги сократится более чем на один километр.

Работы на этом участке начались год назад. Трек объездной дороги проходит по землям лесного фонда, поэтому для подготовки стройплощадки и будущей полосы отвода были изменены границы лесопарковых и зеленых зон. Под будущую дорогу придется вырубить около 70 гектаров леса.

Кроме того, здесь построят транспортную развязку со съездом к Симу и еще две эстакады неподалеку друг от друга — через безымянный лог и реку Сим. Второй виадук — это грандиозное инженерное сооружение из бетона и стали длиной более одного километра. Первоначально проектировщики предлагали сделать грунтовую насыпь в долине реки, что позволило бы сократить длину искусственной переправы до 700 с небольшим метров. Но в 2023 году документацию переделали и утвердили другой вариант — без насыпи.

В плане (то есть при взгляде сверху) будущая переправа представляет собой дугу радиусом 3030 метров. В продольном профиле эстакада немного вогнута вниз — с плавным спуском и плавным подъемом. Опоры будут бетонными. Первые три пролета — из стали и железобетона. Остальные 24 — из железобетона.

Для строительства объездной дороги потребуется с помощью взрывчатки изъять огромный объем горных пород — почти 800 тысяч кубометров. А всего при реконструкции симского участка трассы взорвут без малого 2 млн кубометров скал.

Завершение работ и открытие движения по обновленной трассе планируется в конце 2025 года. Дорога будет четырехполосной, с центральным барьерным ограждением. Ее пропускная способность вырастет с 20 до 30 тысяч автомашин в сутки. Кроме того, как ранее писало ИА «Первое областное», рядом с ней появятся две мегазоны отдыха для водителей с заправками, стоянками, игровыми и спортивными площадками и даже местами для выгула собак.

Материалы предоставлены пресс-службой Упрдор «Южный Урал»