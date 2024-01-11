Дорогу между поселком Вахрушево и селом Миасским расширят до четырех полос

Работы на трассе в сторону Кургана в 2024 году будут идти активно

Расширение трассы Р-254 «Иртыш» в сторону Кургана с двух до четырех полос начато в 2023 году. Тогда отремонтировали участок возле поселка Вахрушево. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию пять километров — до села Миасского, а до конца 2026-го — еще 6,4 километра. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

На территории Челябинской области капитальный ремонт трассы Р-254 планируется пока что между копейским поселком Вахрушево и поворотом на поселок Лесной Красноармейского района. О сроках работ до границы с Курганской областью не сообщается. На территории соседнего региона трассу «Иртыш» расширяют уже несколько лет. В Мишкинском округе реконструировали пять участков дороги — в сумме это 10 километров.

«Выполнены работы по увеличению количества полос движения с двух до четырех с установкой разделительного осевого барьерного ограждения, выполнено устройство покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, нанесена горизонтальная дорожная разметка, установлены дорожные знаки, закончено строительство трех разворотных петель, на одной из которых построено наружное освещение, а также смонтирован надземный модульный пешеходный переход»,— отмечают в Упрдоре «Южный Урал».

Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения в 2023 году на пяти участках установлено стационарное освещение. На территории Челябинской области это автобусная остановка на выезде из Челябинска, зоны на поворотах на село Миасское и поселок Лесной, возле поворота на село Канашево.

Трассу между Челябинском и Курганом расширят и введут в эксплуатацию до конца 2026 года. Дорога связывает множество регионов и обеспечивает сообщение между европейской и азиатской частями страны. Трасса практически всегда загруженная: по ней передвигаются фуры. Поэтому расширение дороги до четырех полос улучшит движение.