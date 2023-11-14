На трассе М‑5 «Урал» после реконструкции построят мегазоны отдыха для водителей

Помимо АЗС и кафе там будут спортплощадки и места для выгула собак

В Челябинской области появится новый формат придорожной инфраструктуры — многофункциональные зоны. Первые два таких объекта планируется построить вдоль федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Сима — там, где дорогу сейчас реконструируют, чтобы пустить ее в обход города. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал начальник отдела развития дорожного сервиса Упрдор «Южный Урал» Даниил Борисов.

По словам Борисова, после завершения работ по обеим сторонам обновленной дороги останутся свободные участки размером 2,5 гектара каждый. Эти территории было предложено освоить заинтересованным инвесторам. Крупные сетевые организации, которые пока не называются, изъявили желание разместить там комплексы с автозаправочными станциями (с возможностью зарядки электромобилей), кафе, магазинами, стоянками, зонами отдыха, спортплощадками, детскими игровыми городками и местами для выгула собак.

«Предварительно этими проектами займутся один или два инвестора. В ноябре они должны представить эскизы многофункциональных зон. После этого будут определены конкретные сроки и начнется разработка детальных проектов», — уточнил Борисов.

Представитель управления отметил, что многофункциональные зоны планируется открывать и на других участках федеральных дорог Челябинской области. Они могут появиться, в частности, на месте самовольных заправок и кафешек. Таких мест, где придорожные заведения были построены незаконно, в регионе около двадцати.