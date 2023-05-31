В Челябинске школьник застрял в заброшенном недострое

Понадобилась помощь сотрудников МЧС

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В Челябинске школьник застрял на третьем этаже строящегося дома на улице Мамина, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось накануне вечером. Мальчик забрался на стройку и самостоятельно спуститься уже не смог.

«С помощью штурмовой лестницы сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона сняли ребенка с площадки. Он не пострадал», — сообщили в областном ГУ МЧС.

Вокруг недостроенного ЖК «Княжеский» в Челябинске давно ходит много споров. Огромный скелет здания на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской беспокоит тех, кто волнуется за облик центра города. К культурным сложностям добавилась реальная опасность жизни детей — на недострое часто видят подростков. Журналист информагентства «Первое областное» проверил, так ли легко проникнуть на территорию здания.

