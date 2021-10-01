На территории бывшей воинской части возле «Таганая» построят отель

Гостям комплекса будет доступно посещение термального бассейна

На участке неподалеку от центральной усадьбы национального парка «Таганай» планируется построить отель на 120—200 номеров. Об этом в интервью информационному агентству «Первое областное» рассказал заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

«В километре от центральной усадьбы нацпарка есть перспективная инвестиционная площадка 16 га. Это земля бывшей воинской части. Там можно построить большой отель экологичного формата с термальным комплексом на 120—200 номеров. Нацпарк „Таганай“ дает условно 200 тыс. туристов в год. Турпоток уже есть, и это огромная возможность для инвестиций», — отметил Андрей Минченко.





Как выяснило ИА «Первое областное», инвестиционная площадка, входящая в эколого-туристический комплекс «Назменский» (по названию хребта), находится в 3 км севернее поселка Пушкинский. На участке площадью 5,5 га (земля принадлежит муниципалитету) предусмотрено строительство отеля под международным или федеральным сетевым брендом. Объект можно возвести по программе льготного финансирования в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Отметим, что развитию и отеля, и нацпарка будет способствовать ремонт дороги к Черной скале. Обновление начнется совсем скоро.

Кроме того, замминистра экономического развития сообщил ИА «Первое областное», что «Таганаю» предложили заняться развитием маршрутов на Александровскую сопку.

«Это популярный у туристов объект, но он ничей. Оформлено право бессрочного пользования территорией, сейчас разрабатывается проект лесоустройства. После нацпарк сделает там площадку, а тропы замкнет с Семибраткой. Александровская сопка — достаточно доступная, по видовым характеристикам сопоставима с основными вершинами Таганая, которые находятся в глубине нацпарка и труднодоступны для неподготовленных туристов», — пояснил Андрей Минченко.

Нацпарк будет создавать маршруты к Александровской сопке либо за свои средства, либо с областной поддержкой.