На Таганае завершают благоустройство новых туристических маршрутов

Для туристов устанавливают информационные стенды и деревянные настилы

В Челябинской области завершают благоустройство тропы «На краю леса» в национальном парке «Таганай». На двух маршрутах появились настилы, информационные аншлаги и указатели, сообщили в пресс-службе нацпарка.

На тропе «На краю леса» установили входную группу, информационные аншлаги, указатели, интерактивный стенд, кормушки и скворечники. В этом году на заболоченном участке появился еще и деревянный настил. Деревянными и металлическими настилами оборудовано более 200 метров новой тропы к Большой Каменной реке. Этот участок проходит через болото возле реки Большая Тесьма.

Альтернативный маршрут проложили через смотровую площадку «Тещин язык», где туристы смогут увидеть уникальное геологическое обнажение. При этом расстояние осталось прежним — около 5,5 километра.

«Главной целью обустройства инфраструктуры туристических маршрутов остается концентрация туристопотока. Это позволяет снижать антропогенную нагрузку на природные объекты даже при высокой посещаемости», — отметила исполняющая обязанности директора НП «Таганай» Эльвина Новоселова.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщило, что в нацпарке «Зигальга» планируют обустроить новые тропы и четыре приюта для туристов.