«Таганай» попал на интерактивную карту нацпарков и заповедников России

Социальная сеть «Одноклассники» создала площадку с туристическими местами страны

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с маркетинговым агентством «Лес» создали интерактивную карту десяти особо охраняемых природных территорий России. В список уникальных природных мест вошел НП «Таганай», сообщили в пресс-службе нацпарка.

В тестовом режиме проект стартует уже сегодня, 15 сентября. На интерактивной карте разместили десять заповедников, национальных и природных парков, а также информацию о них. «Таганай» изобразили с Большой Каменной Рекой, Двуглавой сопкой и Откликным гребнем.

«Интерактивная карта и 3D-обложки познакомят пользователей с многообразием природных территорий страны и позволят „вживую“ увидеть их красоты с разных ракурсов. Новый формат обложки профиля можно установить из специальной галереи обложек. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS», — рассказали организаторы проекта.

С помощью карты можно не только узнать о туристических местах, но и о ближайших к ним местах размещения с указанием цен, графика работы, наличия интернета.