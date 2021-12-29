В нацпарке «Таганай» построят третий визит-центр

Объект появится к лету 2022 года

Визит-центр на территории приюта «Гремучий ключ» (у северных отрогов Двуглавой сопки) в национальном парке «Таганай» отроется к 1 июня 2022 года. Аукцион по поиску строительной компании для возведения этого объекта уже идет. Заявки принимают до 12 января 2022 года. Торги проведут на следующий день, 13 января. Начальная цена контракта составляет 1,26 млн рублей. Средства направят из федерального бюджета. К работе подрядчику нужно будет приступить 1 февраля. Срок окончания строительства — до 31 мая.

Согласно проекту, в визит-центре будут тамбур, комната дежурного, техническое помещение и комната отдыха туристов. Общая площадь здания — 56 км. м. Объект будет деревянным с утеплителем и металлочерепичной крышей. Фундамент делать не станут, поскольку постройку возведут на охраняемой природной территории.

«Новый визит-центр будет работать по аналогии с действующими в приютах „Белый ключ“ и „Таганай“, они открылись в этом году. У дежурного появится больше места для регистрации туристов. Сейчас это происходит в комнате самого дежурного. В визит-центре туристы смогут ненадолго разместиться, согреться, поскольку помещение будет теплым. Кроме того, там установят стенды о национальном парке, его обитателях, о заповедной системе, а также о сортировке мусора», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь национального парка «Таганай» Инна Гладышева.

Стоит отметить, что визит-центр площадью 24 кв. м открывали в приюте «Гремучий ключ» в августе 2014 года. Там были экспонаты, посвященные альпинизму, фотографии нацпарка, место для встреч с туристами. Но, как отметила Инна Гладышева, из-за увеличившегося потока туристов его переделали в гостевой дом. Сейчас же назрела потребность в возрождении визит-центра.