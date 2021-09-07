Компания из Уфы отремонтирует дорогу к нацпарку «Таганай»

На работы направят 207 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области подвело итоги аукциона по поиску подрядчика для проведения капитального ремонта автомобильной дороги Златоуст — Магнитка. Эта трасса ведет к национальному парку «Таганай» и съезду к Черной скале. Начальная цена контракта составляла 277 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Заявки на конкурс подавали пять компаний, всех их допустили до участия в торгах. Победителем признали ООО «Магистраль» из Уфы. Эта организация предложила отремонтировать дорогу за 207,6 млн рублей. Средства направят из областного бюджета.

Подрядчику предстоит обновить 7,7 км трассы на территории Златоустовского городского округа и Кусинского района. Трасса будет двухполосной с шириной каждой полосы в 3 м. Также техническим заданием предусмотрено создание велосипедной и пешеходной дорожки протяженностью 6,5 км. Велодорожка будет шириной 0,75 м, пешеходная часть маршрута — 1,2 м. В 2021 году подрядчику нужно будет провести подготовительные и строительно-монтажные работы по устройству земельного полотна. Завершить ремонт необходимо к 25 октября 2022 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» зарегистрировано в Уфе в 2014 году, сказано в базе данных «СБИС». Компания входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций и в Региональный строительный союз Республики Башкортостан. В 2020 году чистая прибыль фирмы составляла 1,3 млн рублей. «Магистраль» участвовала в 176 торгах, победила в 62 аукционах. Общая сумма заключенных контрактов — чуть более 1 млрд рублей. Практически все работы выполнялись в Башкортостане.

Компания также получала крупные дорожные контракты и в Челябинской области. 184,9 млн рублей — на ремонт участка автомобильной дороги Миасс — Карабаш — Кыштым, 186,3 млн рублей — на реконструкцию трассы Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка, 42 млн рублей — на строительство подъезда к фермерскому хозяйству «Березка» в Чесменском районе. От исполнения контракта стоимостью 196,9 млн рублей по капремонту районной больницы в Катав-Ивановске организация отказалась в одностороннем порядке.