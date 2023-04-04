На ремонт трех участков проспекта Ленина в Челябинске направят 135 млн рублей

Работы проведут этим летом

В Челябинске начался аукцион на ремонт трех участков проспекта Ленина. Обновление главной центральной улицы города оценили в 134,9 млн рублей. Это начальная цена контракта, и она может снизиться во время торгов. Организатор аукциона — комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска — планирует выбрать подрядчика 13 апреля, отмечается в информации на сайте госзакупок.





Ремонт проведут на участке проспекта Ленина между улицами Героев Танкограда и Цвиллинга (эти работы мэрия анонсировала в конце марта), на перекрестках с улицами Володарского и Энгельса. Эксперты обнаружили там колеи, трещины, ямы, разрушенное покрытие дороги.





Дорожники заменят бортовые камни, сделают вместо ступеней пандусы на пересечение с улицей Третьего Интернационала и Российской (в районе домов № 34 и 33 по проспекту Ленина). На остановках транспорта «Комсомольская площадь» и «Агентство воздушных сообщений» обновят тротуары. Кроме того, подрядчик нанесет новую дорожную разметку. Работы планируют завершить до 20 августа этого года.

Еще одну часть проспекта Ленина — между улицами Героев Танкограда и Линейной — отремонтируют до 20 октября 2024 года. В аукционе, который проводили в феврале этого года, побеждала местная компания «Капиталстрой». На ремонт одной из двух дорог в Чурилово направят 344 млн рублей.