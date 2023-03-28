Стало известно, на каких участках в Челябинске устранят дефекты трамвайных путей

Работы начнут в апреле

Параллельно с капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске начнутся работы по послеосадочному подъёму пути и его окончательной отделке. Старт намечен на 1 апреля, а устранить выявленные дефекты планируют к маю-июню.

Ремонтные бригады будут работать на следующих участках:

1. ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников.

2. ул. Новороссийская от ул. Машиностроителей до разворотного кольца «Чистопольская».

3. Переезд Копейского шоссе — ул. Гагарина.

4. Переезд проспект Победы — ул. Косарева.

5. ул. Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе.

6. Переезд шоссе Металлургов — ул. Жукова.

7. Переезд проспект Победы — ул. Чайковского.