Параллельно с капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске начнутся работы по послеосадочному подъёму пути и его окончательной отделке. Старт намечен на 1 апреля, а устранить выявленные дефекты планируют к маю-июню.
Ремонтные бригады будут работать на следующих участках:
1. ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников.
2. ул. Новороссийская от ул. Машиностроителей до разворотного кольца «Чистопольская».
3. Переезд Копейского шоссе — ул. Гагарина.
4. Переезд проспект Победы — ул. Косарева.
5. ул. Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе.
6. Переезд шоссе Металлургов — ул. Жукова.
7. Переезд проспект Победы — ул. Чайковского.