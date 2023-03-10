На очистку реки Миасс в центре Челябинска направят 14 млн рублей

Специалисты соберут мусор и срежут водоросли в акватории от улицы Красной до Ленинградского моста

В середине июня в Челябинске начнут чистить акваторию реки Миасс. Работы будут вести в центре города до 31 октября. Мусор и водоросли будут собирать на участке от улицы Красной в районе «Мегаполиса» до Ленинградского моста. Стоит это 14 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно технической документации, подрядчик должен будет собирать мусор с поверхности воды, в том числе под мостами и на намывных островах. Также он будет срезать и собирать водоросли. Отдельно прописаны требования по утилизации мусора. Все отходы необходимо вывезти в течение трех дней после сбора. Они не должны складироваться на берегах реки.

Ранее были объявлены торги на укрепление берега реки Миасс в границах от Свердловского проспекта до улицы Университетской Набережной. Контракт на 9,5 млн рублей получила компания «Промдорснаб-Запад» из Смоленска.

В прошлом году очистку реки Миасс от водорослей начали в середине июля. Однако она замедлилась из-за бурного роста водорослей, вызванного жаркой погодой. В сентябре в акваторию выводили самоходные многофункциональные машины «Портум». Машины оснащены понтонами и гусеницами, благодаря которым могут передвигаться как по воде, так и по суше.