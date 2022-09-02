На очистку реки Миасс в центре Челябинска вышли самоходные многофункциональные машины «Портум», сообщили сегодня, 2 сентября, в министерстве экологии Челябинской области. Новая техника может передвигаться как по воде, так и по суше, убирает не только водную растительность, но и мусор.
Две лодки-амфибии закупило в Брянске подведомственное региональному минэкологии учреждение «Центр экологического мониторинга». Технику ждали еще в начале лета, однако в связи с «обстановкой в стране и мире» сроки поставки сдвинулись, и она пришла только сейчас.
Машины оснащены понтонами и гусеницами, благодаря которым они могут передвигаться как по воде, так и по суше. Навесные косилка и грабли позволяют скашивать водную растительность и собирать ее вместе с другим мусором.
«Техника поступила недавно, но уже сейчас можно отметить, что производительность оборудования на хорошем уровне»,— пояснил начальник Центра экологического мониторинга Владислав Коробкин.
Сейчас лодки-амфибии работают на участке реки от Свердловского моста до моста по улице Красной — около ТРК «Мегаполис».
Очистку реки Миасс от водорослей начали в середине июля. Однако она замедлилась из-за бурного роста водорослей, вызванного жаркой погодой. Минэколгии обещает продолжать уборку акватории вплоть до октября.
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