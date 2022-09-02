В Челябинске на очистку реки Миасс от тины вышли лодки-амфибии

Новую технику можно увидеть у ТРК «Мегаполис»

«Техника поступила недавно, но уже сейчас можно отметить, что производительность оборудования на хорошем уровне»,

— пояснил начальник Центра экологического мониторинга Владислав Коробкин.