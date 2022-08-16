Очистка реки Миасс в Челябинске замедлилась из‑за бурного роста водорослей

Тина вырастает на 4—5 сантиметров в день

Река Миасс в Челябинске сильно заросла тиной, и даже работа специальной техники в течение последнего месяца не сильно изменила картину. В министерстве экологии Челябинской области одной из причин этого называют бурный рост водорослей из-за жары.

В этом году уборка на Миассе началась позднее обычного — только в середине июля. Подведомственный Минэкологии Центр экологического мониторинга рассчитывал выполнить эта работу самостоятельно и с этой целью заказал в Брянске специальные машины-амфибии. Но поставка задержалась, поэтому планы пришлось менять и срочно искать подрядчика.

В настоящее время реку Миасс очищают от мусора и тины три лодки. Одна из них, под названием «Медведка», срезает косилкой водную растительность. Другая собирает тину. Третья лодка убирает с поверхности воды бытовой мусор.

«На днях к работам приступила еще одна многофункциональная установка для среза и сбора растительности. Сотрудники подрядной организации собирают срезанную растительность на намывных островах и готовят ее к вывозу на полигон ТБО. Отходы забирает специализированная машина-погрузчик», — уточнили в Минэкологии.

Этим летом работы ведутся на участке русла между Свердловским мостом и недостроенным зданием конгресс-холла. Причем в Минэкологии подчеркивают, что уборка проводилась там неоднократно.

«К сожалению, из-за жаркой погоды происходит быстрый рост водной растительности, который может достигать 4—5 сантиметров за сутки», — посетовали в ведомстве.

Центр экологического мониторинга планирует продолжать очистку Миасса до октября 2022 года.