В Челябинске укрепят берег реки Миасс для строительства набережной

Мэрия объявила электронный аукцион

В Челябинске планируют укрепить берег реки Миасс в границах от Свердловского проспекта до улицы Университетской Набережной. Сейчас мэрия ищет подрядчика на выполнение проектно-изыскательных работ. Начальная цена контракта — 10 миллионов рублей. Электронный аукцион завершится 28 февраля, итоги подведут 2 марта, сообщается на сайте Госзакупок.

Компания-победитель должна будет предусмотреть возможные варианты берегоукрепления, защитные сооружения в несколько ярусов, связанных между собой. При этом нижний ярус должен быть выполнен так, чтобы горожане могли спускаться к воде. Также подрядчику предстоит обеспечить при необходимости ливневую канализацию для предотвращения попадания стоков в реку.

Проводить работы будут в два этапа: сначала от Свердловского проспекта до улицы Энгельса, а затем от улицы Энгельса до улицы Косарева.

Напомним, на берегу реки Миасс на улице Университетской Набережной до конца сентября 2024 года появятся три дома высотой в 30 этажей каждый, а также подземная парковка. Подробнее об этом читайте здесь.