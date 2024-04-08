Набережную в центре Челябинска огородили для очистки реки Миасс

К воде уже привезли специальную технику

В центре Челябинска прогулочную часть набережной огородили забором. Там появилась техника для очистки реки Миасс. Водоемом будут заниматься в рамках программы его восстановления и реабилитации.







Ограждение поставили на набережной со стороны улиц 8 Марта и Каслинской. Заказчиком работ выступило ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области». К очистке реки приступил подрядчик ООО «Баромембранная технология — сервис».









Накануне в пресс-службе Минэкологии региона рассказали о прибывшей в Челябинск технике для расчистки русла реки Миасс — о «земснаряде». Агрегат, который совмещает функции пылесоса и землечерпательной машины, доставили в район перекрестка улиц Труда и Энгельса.

Напомним, в столице Южного Урала стартовал проект по реабилитации реки Миасс, разработанный по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Работы предусматривают очистку русла от многолетних донных отложений.