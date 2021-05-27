Мэр Златоуста Максим Пекарский по просьбам жителей проверил качество нового асфальта

Заказчик усилит контроль на объекте

Мэр Златоуста Максим Пекарский вновь инспектировал ремонт дорог в городе. Первый выезд главы округа на объект был два дня назад, после этого жители города пожаловались на качество работ. Максим Пекарский вновь осмотрел ход ремонта и остался солидарен со златоустовцами.

Что качество нового асфальтового полотна не соответствует требованиям Максим Пекарский увидел сам, об этом он сообщил на своей официальной странице ВКонтакте.

«Два дня назад мы выезжали на ул. 5-я Нижне-Вокзальная, где подрядчик приступил к асфальтированию дорожного полотна. Осмотрели самое начало улицы — тогда качество работ показалось удовлетворительным... Сегодня снова выехал на место и осмотрел дорогу на всей её протяженности. Итак, к подрядчику есть ряд серьезных вопросов. Во-первых, по геометрии укладываемого полотна. Во-вторых, по качеству самого покрытия и толщине слоя», — написал глава Златоустовского городского округа.

По договору строительный контроль осуществляет министерство дорожного хозяйства и транспорта области.

«Окончательные выводы сделаем на основании их заключения. В любом случае, все дефекты должны быть устранены — при необходимости обяжем подрядчика снять некачественно уложенный слой асфальта. Мы, со своей стороны, также усилим контроль на объекте. Уже дал поручения сотрудникам УЖКХ и теротдела», — разъяснил Пекарский.

Он поблагодарил горожан за неравнодушие и оперативную обратную связь.