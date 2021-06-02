Златоуст получил современный аппарат вентиляции легких

Новую технику установили в городской больнице

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в городскую больницу Златоуста поступил современный аппарат искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

«Аппарат ИВЛ подает дыхательную смесь в легкие, насыщает кровь кислородом и удаляет из легких углекислый газ, позволяет поддержать один из жизненно важных показателей в норме. Аппараты для проведения ИВЛ используются при общей анестезии, особенно при длительных и сложных хирургических вмешательствах, что делает операцию безопасной. Кроме того, ИВЛ используют при острой дыхательной недостаточности для спасения жизни человека», — говорят в ведомстве.

Всего же в рамках региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» в городскую больницу Златоуста поступили десять аппаратов ИВЛ.

Потребность в этих аппаратах по всей Челябинской области выросла из-за пандемии коронавируса, так как часть пациентов с ковидной пневмонией приходится подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких.