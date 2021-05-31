В Златоусте в этом году из ветхого жилья переселят 350 семей

В городе идет строительство двух домов

В Златоусте уже в этом году 350 семей из ветхоаварийного жилья отпразднуют новоселье. Об этом рассказал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский на официальном сайте администрации города. Мэр пояснил, что благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в городе идут работы по программе переселения с опережением графика.

Всего к концу текущего года в городе планируется сдать 16 тысяч квадратных метров жилья.

«Строим два дома — в кварталах „Молодежный“ и „Березовая роща“. В „Молодежном“ монтируется коробка здания. Изначально планировалось построить в этом году лишь один дом, но благодаря поддержке областного правительства началось строительство и в квартале „Березовая роща“. Эти работы были запланированы на 2022—2023 годы, но люди переедут в новое благоустроенное жилье уже в этом году», — рассказал глава города Максим Пекарский.

Он отметил, что вводимые в этом году 16 тысяч квадратных метров жилья — для Златоуста немного. Но мэр планирует продолжить строительство: власти обратились к губернатору с просьбой о выделении дополнительных средств на постройку еще одной многоэтажки.