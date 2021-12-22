В Челябинской области в 2,5 раза вырастет бюджет на охрану школ

Последнее в 2021 году заседание антитеррористической комиссии региона было посвящено профилактике «скулшутинга»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел последнее в 2021 году заседание региональной антитеррористической комиссии. Главными вопросами стали охрана школ и других образовательных учреждений и соблюдение общественного порядка во время массовых мероприятий и запуска новогодних фейерверков, сообщает пресс-служба главы региона.



В преддверии длинных январских выходных члены комиссии логично уделили внимание безопасности в местах массового пребывания людей — в социальных, культурных и образовательных учреждениях, во время уличных гуляний и запуска фейерверков.

Также губернатор подробно остановился на антитеррористической защищенности школ. Как сообщало ИА «Первое областное», 2021 год печально запомнился трагедиями в казанской гимназии и пермском университете, где молодые люди устроили стрельбу с многочисленными жертвами.

«Мы вместе с министерством образования, со всеми заинтересованными сторонами много делаем для предотвращения и профилактики подобных преступлений. Но сегодня, и мы это обсуждали на координационном совещании, важно научить педагогов, психологов, классных руководителей правильно взаимодействовать с детьми. Необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на ресоциализацию тех, кто уже попал под влияние деструктивных идеологий», — отметил Алексей Текслер.

Как сообщил Первому областному информагентству министр образования Челябинской области Александр Кузнецов, в 2022 году на обеспечение школ инженерными средствами безопасности заложено около полумиллиарда рублей — в 2,5 раза больше, чем в в 2021-м. Те школы и другие учреждения, где в дни выборов работают избирательные участки, будут за федеральный счет оснащены металлодетекторами. Кроме того, впервые муниципалитеты получат областную субсидию в 100 миллионов на физическую охрану образовательных учреждений сотрудниками лицензированных учреждений. До сих пор эти средства выделялись из местных бюджетов.