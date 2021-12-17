Долгожданная школа в Академ Риверсайд объявила прием заявлений

Документы нужно принести лично уже на следующей неделе

Со вторника, 21 декабря, начинается прием заявлений на зачисление школьников в Образовательный центр № 7. Объявление о начале набора размещено на сайте школы. Напомним, образовательный центр построен в микрорайоне Академ Риверсайд и планирует начать учебный процесс уже в начале второго полугодия.

Документы просят приносить лично по адресу: 40-летия Победы, 48.

21 декабря (вторник) с 16.00 до 19.00 принимаются документы на зачисление в 1, 9 и 10 классы.

22 декабря (среда) с 16.00 до 19.00 — на зачисление во 2 и 4 классы.

23 декабря (четверг) с 16.00 до 19.00 — на зачисление в 3 и 6 классы.

24 декабря (пятница) с 16.00 до 19.00 — на зачисление в 5, 7 и 8 классы.

Кроме того, в субботу, 25 декабря, с 10.00 до 14.00 законные представители школьников могут подойти в школу на консультацию.

Для зачисления в школу (в соответствии с предварительной записью) родители (законные представители) представляют следующие документы:

— заявление (установленного образца);

— личное дело учащегося;

— табель успеваемости за текущий учебный год;

— копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

— копию свидетельства о рождении или паспорт ребенка;

— копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

— копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

— копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Все копии предоставляются с предъявлением оригинала документа.

Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Подробнее о зачислении можно узнать по телефону ответственного за комплектование классов 8-996-235-95-72.

До открытия школы в микрорайоне Академ Риверсайд остались считанные недели. Школьники с нетерпением ждут момента, когда смогут учиться буквально под окнами своих домов. А пока мы предлагаем заглянуть в новую школу.

