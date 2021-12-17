Со вторника, 21 декабря, начинается прием заявлений на зачисление школьников в Образовательный центр № 7. Объявление о начале набора размещено на сайте школы. Напомним, образовательный центр построен в микрорайоне Академ Риверсайд и планирует начать учебный процесс уже в начале второго полугодия.
Документы просят приносить лично по адресу: 40-летия Победы, 48.
21 декабря (вторник) с 16.00 до 19.00 принимаются документы на зачисление в 1, 9 и 10 классы.
22 декабря (среда) с 16.00 до 19.00 — на зачисление во 2 и 4 классы.
23 декабря (четверг) с 16.00 до 19.00 — на зачисление в 3 и 6 классы.
24 декабря (пятница) с 16.00 до 19.00 — на зачисление в 5, 7 и 8 классы.
Кроме того, в субботу, 25 декабря, с 10.00 до 14.00 законные представители школьников могут подойти в школу на консультацию.
Для зачисления в школу (в соответствии с предварительной записью) родители (законные представители) представляют следующие документы:
— заявление (установленного образца);
— личное дело учащегося;
— табель успеваемости за текущий учебный год;
— копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
— копию свидетельства о рождении или паспорт ребенка;
— копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
— копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
— копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
Все копии предоставляются с предъявлением оригинала документа.
Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Подробнее о зачислении можно узнать по телефону ответственного за комплектование классов 8-996-235-95-72.
До открытия школы в микрорайоне Академ Риверсайд остались считанные недели. Школьники с нетерпением ждут момента, когда смогут учиться буквально под окнами своих домов. А пока мы предлагаем заглянуть в новую школу.