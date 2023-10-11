На капитальный ремонт дороги в Карталинском районе направят 677,7 млн рублей

Трассу приведут в порядок за три этапа к ноябрю 2026 года

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило торги на капитальный ремонт дороги Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка. Предусмотрено обновление почти 15 километров трассы в Карталинском районе. Начальная цена контракта составляет 677,7 млн рублей, сказано на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, капитальный ремонт автодороги будет идти три года — с мая по октябрь 2024-го, 2025-го и 2026-го. Завершить работы планируется до 25 октября 2026 года. Протяженность участка ремонта составляет 14,9 км. В 2024 году обновят 4,9 км, а в 2025 и 2026 годах — по 5 км. Трасса будет иметь облегченный тип дорожной одежды. Вид покрытия — асфальтобетон.

Заявки от дорожных подрядчиков, желающих принять участие в аукционе, принимают до 18 октября. Торги запланированы на 20 октября. К работе победителю конкурса нужно будет приступить 1 мая 2024 года.

Напомним, что в августе 2022 года во время рабочей поездки на юг Челябинской области губернатор Алексей Текслер осмотрел отремонтированный участок дороги Татищево Карталинского района — Кужебаевский — Париж (оба поселения в Нагайбакском районе). О реконструкции в апреле того же года главу региона просили местные жители. Но, как выяснилось, дорога и так входила в планы областных властей.

«В целом по Карталинскому району из 300 километров региональной сети около 100 — щебенка. В районе Татищево был щебень, вкатанный в асфальт. В наших приоритетах — замыкать эти дороги в кольцо с выходом на трассу Южноуральск — Магнитогорск»,— докладывал губернатору министр дорожного хозяйства области Алексей Нечаев.

Отдельно министр останавливался на планах по реконструкции дороги к деревне Горной Карталинского района, в том числе о ремонте моста через Нижний Тогузак. Во время наводнения 2013 года спасатели эвакуировали местных жителей, и разбитые дороги и мост представляли собой серьезную угрозу. Глава региона замечал, что всю сеть по качеству надо выводить на уровень 19-километрового отрезка Париж — Джабык. Реконструкцию провели в 2021—2022 годах. Средства на работы в размере 479 млн рублей выделяли по поручению президента РФ после обращения губернатора. В августе 2021 года Владимир Путин посещал регион после лесных пожаров.