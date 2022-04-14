Алексей Текслер ответил на обращения жителей Челябинской области

Общение прошло в формате видеоконференции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 14 апреля, провел видеоконференцию, в ходе которой ответил на обращения южноуральцев. Какие вопросы жители задали главе и какие получили ответы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Студент златоустовского техникума Данил Мухамедьянов обратился по вопросу предоставления жилья, которое положено ему по программе «Жилье для детей-сирот».

«Мы серьезно взялись за решение этой проблемы. В этом бюджетном году выделили ресурсы для того, чтобы снизить очередь. В целом выделяем по 800 миллионов рублей в год, включая порядка 100 миллионов по линии федерального бюджета. В этом году у нас общий объем средств превысил миллиард рублей по региону», — сообщил Алексей Текслер.

Глава региона ответил, что в ближайшее время Данил получит новую благоустроенную квартиру.





Сотрудник противопожарной службы Евгений Борисов из Челябинска выразил желание принять участие в новой программе «Земский тренер» и стать тренером по лыжным гонкам. Он попросил включить его в программу, уточнив, что имеет образование по этой специальности.

«Благородная инициатива. Мы действительно с этого года запустили новую программу „Земский тренер“. Во-первых, мы увеличиваем зарплату, а там, где есть проблемы с кадрами, выделяем миллион рублей для того, чтобы привлечь новых тренеров в наши небольшие населенные пункты. Считаю это очень важным. Нашим ребятам очень нужны наставники, не только в спорте, но и в жизни. Это тоже очень важно, поэтому я приветствую ваше желание», — поддержал челябинца губернатор.

Марфа Карсакова из Нагайбакского района задала вопрос об асфальтировании участка автодороги от поселка Татищева до села Париж в обход поселка Кужебаевского.

«Я с вами согласен, дороги — это очень чувствительная тема, на нее всегда обращают внимание, это вопрос не только качества, но и вопрос безопасности. Тот участок дороги я хорошо помню. За последние несколько лет я серьезное внимание уделяю дорогам. В этом районе мы сделали недавно дорогу от Фершампенуаза до Остроленки. Был проведен в том числе ремонт дороги от Южноуральска, которая идет до Магнитогорска, от стыка с этой дорогой до Фершампенуаза в сторону Парижа. А теперь к лету завершим дорогу от Парижа до Джабыка, плюс сделаем дорогу, о которой сейчас говорим», — пояснил глава региона.





Пенсионерка Любовь Назарова из Златоуста попросила помочь решить вопрос очистки городского пруда от мусора и ила. Губернатор поблагодарил женщину за неравнодушие к родному городу и заверил, что Златоуст будет развиваться и меняться к лучшему.

«В целом мы планируем и дальше развивать Златоуст как рекреационное место. Это и нацпарк, и традиции. Сам город является большой исторической ценностью. Работая с федеральным министерством природных ресурсов, предложили включить очистку пруда в национальный проект „Экология“, поскольку пруд представляет собой уникальный объект, он является органичной составляющей Златоуста, города, который я очень люблю. Только более 100 миллионов рублей федеральных средств будет направлено на очистку пруда», — ответил Алексей Текслер.

Соцработник Людмила Ананина из Каслинского района обратилась к губернатору с просьбой о газификации села Булзи. Алексей Текслер заверил, что село будет газифицировано. Также он анонсировал, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры поддержки социально незащищенных граждан в части приобретения газового оборудования. Речь идет об увеличении объема выделяемых средств и расширении перечня льготных категорий.