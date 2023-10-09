Поликлиника Карталов получила новую мебель на 6,5 млн рублей

Весной 2023 года здесь завершили капитальный ремонт

Районная поликлиника Карталов получила новую мебель, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Не так давно — весной этого года — в поликлинике завершился капитальный ремонт. А теперь в кабинетах обновили столы и стулья, медицинские кушетки, шкафы для одежды, в коридорах установили банкетки и мягкие диваны для посетителей.

«С течением времени мебель изнашивается. Мы рады, что теперь наша поликлиника оборудована новой мебелью, которая создает более приятную атмосферу в здании и комфортные условия для медицинского персонала и пациентов. До конца года поставка будет продолжаться», — говорит главный врач районной больницы Карталов Ольга Губчик.

На обновление мебели область выделила поликлинике около 6,5 миллиона рублей. Приобретение сделано по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Между тем в Травниках завершается капитальный ремонт врачебной амбулатории.

Ранее в Чебаркульском районе отремонтировали врачебную амбулаторию поселка Тимирязевского, которой почти 90 лет.

