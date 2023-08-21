Сельские больницы Карталинского района получили дефибрилляторы

Такая техника необходима для реанимации пациентов

Десять переносных дефибрилляторов для сердечно-легочной реанимации поступили во врачебные амбулатории и ФАПы Карталинского района. Аппараты, которых здесь раньше не было вообще, закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Общая стоимость дефибрилляторов составила 1,3 миллиона рублей.

«Такого аппарата у нас никогда не было, раньше делали непрямой массаж сердца», — рассказала заведующая амбулаторией поселка Сухореченского Мадина Борзенкова.

Ранее по программе «Модернизация первичного звена» сельские медицинские пункты района получили ЭКГ-аппараты, спирографы и другую технику.

Напомним, дефибриллятор устраняет опасные нарушения сердечного ритма, благодаря воздействию мощного электрического импульса восстанавливает нормальное сердцебиение. Аппарат работает от аккумуляторных батарей, его можно использовать в больнице и в машине скорой помощи.