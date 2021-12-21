Прокуратура подала в суд на владельцев опасных недостроев в Челябинской области

Проверка показала, что объекты представляют опасность

Прокуратура Челябинской области проверила заброшенные и недостроенные опасные объекты, находящиеся рядом со школами, и подала судебные иски в отношении предпринимателей и администраций муниципалитетов. Об этом 20 декабря ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В этом году общественники регионального Народного фронта составили список опасных недостроев, которые находятся вблизи образовательных учреждений и не охраняются. Дети, возвращающиеся домой после школы, нередко там играют, что представляет опасность для их жизни. Кроме того, такие объекты могут стать местом преступления против детей. Представители ОНФ направили список местным властям и в прокуратуру. Последняя провела выездные проверки и направила в суды несколько исков.

Например, прокуратура предъявила исковое заявление в Советский районный суд в отношении профильного комитета администрации Челябинска, требуя от мэрии принять меры безопасности.

Кроме того, представление об устранении аналогичных нарушений на улице Краснознаменной, 23 получил комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Подан судебный иск в отношении компании «АлеГео Групп», которая владеет аварийным зданием на Краснознаменной, 21. Еще один иск в отношении АО «Областной аптечный склад» по дому № 27 на улице 50 лет Октября в поселке Роза прокуратурой направлен в Коркинский городской суд.