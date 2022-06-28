На Челябинском трубопрокатном заводе будут делать автобусы и электробусы

Производство троллейбусов запустят в начале 2023 года

Холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») запустит в Челябинске производство электробусов и автобусов на газовом и дизельном двигателях. Общественный транспорт будут производить на площадке Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную металлургическую компанию). Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора СТМ — директор дивизиона «Городской общественный транспорт» Николай Пронин.

Ранее стало известно, что на ЧТПЗ начнут выпускать троллейбусы. Производство планируют запустить уже в начале 2023 года.

«Первым этапом станет запуск серийного производства троллейбусов на ЧТПЗ в начале 2023 года. И уже принято решение, что второй этап производства подразумевает расширение мощностей до 1,5 тыс. единиц всей линейки колесной городской техники в год. В рамках второго этапа планируется производить уже всю линейку городского транспорта, начиная от троллейбусов и электробусов до автобусов на газовом и дизельном двигателях», — сказал Николай Пронин.

Сейчас на ЧТПЗ ведутся работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры для запуска нового производства. Объем инвестиций на первом этапе составит 1 млрд рублей. Это позволит создать на предприятии 500 новых рабочих мест.

Троллейбус «Синара-6254», который будет первой моделью транспорта на ЧТПЗ, разработан холдингом «Синара — Транспортные машины». В рамках концессионного соглашения эти троллейбусы пополнят парк общественного транспорта в Челябинске. Первый опытный образец создан на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения», располагающегося в Санкт-Петербурге. На той же площадке до конца года планируют произвести установочную партию из 20 троллейбусов. В дальнейшем серийное производство колесной техники СТМ будет организовано в Челябинске.