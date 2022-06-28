Сегодня утром, 28 июня, на 1780-м километре трассы М-5 Москва — Челябинск грузовик MAN снес металлическую конструкцию, которая упала на 55-летнюю женщину. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по региону.
По данным Госавтоинспекции, 56-летний водитель машины забыл опустить кузов, который и задел конструкцию.
«В момент падения рамы на обочине проезжей части находилась женщина. Тяжесть ее травм незначительная», — сообщили в УГИБДД.
На месте происшествия организовано реверсивное движение.